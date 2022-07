Pranavi Urs débute avec une avance de 67 pour un coup dans la 9e étape du Women’s Pro Golf Tour

Pranavi Urs a commencé sur une bonne note avec une carte de premier tour de 2 sous 67 lors de la neuvième étape du Hero Women’s Pro Golf Tour au Bangalore Golf Club.

Pranavi, 19 ans, triple vainqueur cette saison, mené par deux sur Seher Atwal, qui a montré un retour en forme bienvenu avec 1 sous 68 sur le parcours Par-69.

Gauri Karhade, une fois vainqueur du Hero WPG Tour, qui doit apporter plus de cohérence dans son jeu, était troisième avec 2 sur 71, tandis que Sneha Singh, quatre fois vainqueur alors qu’il était encore amateur et fait maintenant ses débuts professionnels, cardé 3 sur 72 pour être quatrième.

Pranavi, qui semble maintenant s’être presque entièrement remis de ses blessures, a réalisé un superbe neuf devant avec des oiselets aux cinquième, sixième et huitième pour être à 3 sous au tournant. Elle a bogué les 11e et 13e, mais les oiselets des 14e et 16e ont compensé cela. Un bogey sur le Par-5 17 a été suivi d’un par 67.

Seher qui a ouvert avec un bogey au premier trou a fait amende honorable avec un birdie au troisième et en a ajouté deux autres aux septième et huitième. Un bogey au neuvième l’a vue faire le tour à 1-moins de 33 ans. Elle a réussi un birdie le 13e mais l’a donné le 17e Par-5 pour terminer à 68, un coup derrière Pranavi.

Gauri Karhade a réussi deux birdies, deux bogeys et un double bogey tandis que Sneha a réussi trois birdies contre six bogeys dans ses 72.

Quatre joueurs, l’amateur Vidhatri Urs, Hitaashee Bakshi, Anisha Agarwalla et Shweta Mansingh ont tiré 4 sur 73 chacun pour être à égalité au cinquième rang, tandis que quatre autres, Khushi Khanijau, Afshan Fatima, Disha Kavery et Ananya Datar étaient T-9 avec des tours de 5 -plus de 74 chacun.

