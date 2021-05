Pranati, gymnaste olympique, a l’esprit pour les grands événements, déclare Dipa Karmakar

La gymnaste de premier plan Pranati Nayak, qui sera la seule indienne à participer aux prochains Jeux Olympiques, a «l’esprit de compétition pour se démarquer dans les grandes épreuves», estime la gymnaste de haut niveau Dipa Karmakar.

«Tout le monde travaille dur. Mais l’état d’esprit concurrentiel de Pranati se démarque. Même si elle avait l’habitude de prendre des pauses à l’entraînement, elle serait au courant avec nous en un rien de temps. Elle fait de son mieux dans les compétitions « , a déclaré Dipa à Olympics.com

«Je connais Pranati depuis 2010. Je l’ai rencontrée quand j’étais partie pour un camp à Calcutta. Depuis 2014, quatre d’entre nous – Pranati Nayak, Pranati Das, Aruna Reddy et moi – sommes ensemble dans le camp national. Non seulement nous nous sommes très bien liés, mais nous nous sommes poussés [too], » elle a dit.

«Nous avions cette soif de faire quelque chose. Ces dernières années, nous avons tous les quatre participé régulièrement à des compétitions internationales. Aucun junior n’a encore été en mesure de nous repousser. «

Dipa a déclaré qu’elle était déçue de ne pas pouvoir se rendre aux Jeux olympiques, mais qu’elle était heureuse que Pranati représente le pays.

«Bien sûr, je serais plus heureux si j’allais aussi aux Jeux olympiques de Tokyo. Mais je suis très heureuse pour Pranati et en tant que senior, très fière d’elle », a-t-elle déclaré.

Pranati avait remporté une médaille de bronze aux championnats asiatiques de gymnastique artistique en 2019, ce qui la rendait éligible pour le quota continental car les 9e championnats asiatiques seniors ont été annulés en raison de la pandémie Covid-19.

En 2016, Karmakar était devenue la première gymnaste indienne à se qualifier pour les Jeux olympiques, et la jeune femme de 27 ans d’Agartala a déclaré qu’une gymnaste indienne participant aux deuxièmes Jeux olympiques consécutifs est une «grande réussite».

