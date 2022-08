Pramod Bhagat et Sukant Kadam remportent l’or en double masculin, 3 femmes Para Shuttlers deviennent champions

Les para-navetteurs indiens Pramod Bhagat et Sukant Kadam ont remporté l’or après avoir battu les Indonésiens Dwiyoko Dwiyoko et Fredy Setiawan lors de la finale du double masculin du tournoi international thaïlandais de para-badminton à Pattaya samedi.

Le duo indien a battu le duo indonésien 21-18 21-13 dans le choc au sommet de la catégorie SL3-SL4.

En simple masculin, Bhagat et Kadam ont dû se contenter d’une médaille d’argent chacun après avoir perdu leur finale respective.

Alors que Pramod s’est battu contre l’Anglais Daniel Bethell 13-21 19-21, Kadam a perdu 2-21 17-21 contre le Français Lucas Mazur.

« Je suis content de ma performance tout au long du tournoi. Je souhaite féliciter Bethell pour sa victoire et maintenant je vais retourner sur le terrain d’entraînement et m’entraîner plus dur pour le championnat du monde à Tokyo », a déclaré Bhagat dans un communiqué.

Dans d’autres résultats, Ruthick Ragupathi et Manasi Joshi ont terminé deuxièmes de la catégorie double mixte SL3-SU5, s’inclinant 21-17 15-21 7-21 face aux Français Lucas Mazur et Faustine Noel en finale.

En simple dames, Mandeep Kaur a eu raison de sa compatriote Manasi 20-22 21-19 21-14 en finale SL3 pour remporter la médaille d’or, tandis que Manisha Ramadass a également empoché le métal jaune après avoir battu la Japonaise Kaede Kameyama 20-22 21-12 21-19 en finale SU5.

Nithya Sre Sumathy Sivan a également remporté la médaille d’or avec une victoire 21-9 24-22 sur l’Anglaise Rachel Choong 21-9 24-22 lors de la finale SH6.

Manasi et Shanthiya Viswanathan ont également combiné pour signer avec une médaille d’argent dans le double féminin SL3-SU5 après s’être inclinées 20-22 19-21 contre les Thaïlandaises Nipada Saensupa et Chanida Srinavakul.

