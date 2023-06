Pramod Bhagat et Sukant Kadam Eye Good Show au Canada Para-Badminton International

Le numéro un mondial du double masculin Pramod Bhagat et Sukant Kadam ont dominé les championnats de double au cours des quatre derniers tournois et aimeraient poursuivre leur bonne course lors du prochain Tournoi international de para-badminton du Canada 2023.

Pramod chercherait également à poursuivre sa grande course en simple tandis que Sukant viserait à faire un bon spectacle lors du tournoi.

Parlant de la même chose, le lauréat Padma Shri a déclaré: «Nous nous entraînons pour le meilleur, cette année a été difficile et je veux me concentrer sur ma force et travailler sur mes faiblesses. Ce tournoi est très important pour moi. Mon entraînement a été bon et j’aimerais réaliser ma meilleure performance dans ce tournoi. »

Commentant le même Sukant Kadam a déclaré: « Bien que j’aie bien joué en double, mon objectif est de faire la même chose en simple et d’être plus cohérent. J’ai travaillé sur mes lacunes et je cherche à faire un grand tournoi. »

