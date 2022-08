Pramod Bhagat et Sukant Kadam atteignent les demi-finales du double et des quarts masculins en simple

Le numéro 1 mondial Pramod Bhagat et le numéro 4 mondial Sukant Kadam ont atteint les demi-finales du double masculin SL 3 – SL 4 et ont également atteint les quarts de finale en simple.

A LIRE AUSSI | Le processus électoral de Hockey India sera terminé d’ici le 9 octobre, déclarent la FIH et le CoA dans une déclaration conjointe

Selon les informations reçues ici, en simple, Pramod Bhagat a obtenu sa place pour les quarts de finale avec une victoire facile sur l’Ukrainien Oleksandr Chyrkov avec une victoire en deux sets. Il affrontera le Français Mathieu Thomas en quart de finale. La ligne de score indiquait 24-22 et 21-15 et le match a duré 37 minutes.

En double masculin, Pramod et Sukant ont battu les Thaïlandais Mongkhon Bunsun et Siripong Teamarrom en deux sets avec le score de 21-17 et 22-20. Ils ont également battu les Français Faustine Noel et Lucas Mazur en deux sets pour s’assurer leur place en demi-finale.

Le match s’est terminé en 24 minutes avec le score de 21-7 et 21-15. Pramod Bhagat et Manisha Ramadass ont également remporté le match de double mixte contre les Coréens Shin Kyung Hwan et Joo Dongjae en deux sets avec le score de 21-16 et 21-19.

Sukant a battu son homologue allemand Tim Haller en deux sets pour fixer sa place en quarts de finale. Il a remporté le match en deux sets avec la ligne de score de 21-13 et 21-12. Sukant affrontera le Français Guillaume Gailly en quart de finale.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici