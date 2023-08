Pramod Bhagat et Sukant Kadam atteignent les demi-finales du 4 Nations Para Badminton International

Pramod Bhagat et Sukant Kadam ont atteint les demi-finales du tournoi international de para-badminton des 4 nations. Pramod Bhagat a atteint les demi-finales dans toutes les catégories tandis que Sukant Kadam l’a fait dans deux catégories.

Le vainqueur de Padmashri a battu l’Indien Nehal Gupta en quart de finale pour assurer sa place en demi-finale. Le match de 44 minutes a été serré avec un score de 21-18 et 21-18. Désormais, Pramod affrontera l’Indien Kumar Nitesh en demi-finale. Dans le double mondial masculin, la paire n ° 1 de Pramod et Sukant a remporté ses deux matchs pour s’assurer une place en demi-finale. Ils affronteront désormais les Indiens Kumar Nitesh et Tarun.

En double mixte, Pramod et Manisha Ramdass ont battu les Français Lucas Mazur et Faustine Noel en deux sets en quart de finale. La paire française n’a jamais défié la paire indienne et le score final était de 21-17 et 21-14. Ils affronteront désormais les Indiens Manasi Joshi et Ruthick Ragupathi en demi-finale.

D’autre part, Sukant Kadam, a battu l’Indien Tarun dans un quart de finale âprement disputé. Leur match s’est déroulé en 3 sets et les deux joueurs ont tout donné, mais Sukant a juste réussi à retenir ses nerfs quand cela comptait le plus. Le premier set a été pris par Sukant avec le score de 23-21, Tarun est revenu fortement dans le deuxième set pour le gagner 21-14, dans le set final Suknat avait des réponses à toutes les questions de Tarun et il a pris le set final 21-14 pour réserver une place en demi-finale et affrontera l’Indonésien Fredy Setiawan.

