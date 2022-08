Pramod Bhagat et Sukant Kadam atteignent la finale du tournoi thaïlandais de para-badminton en simple et en double messieurs

Le numéro 1 mondial Pramod Bhagat et le numéro 4 mondial Sukant Kadam ont atteint la finale des épreuves masculines simples et doubles SL 3 – SL 4 du tournoi international de para-badminton thaïlandais.

Selon les informations reçues ici, Pramod Bhagat a obtenu sa place en finale du simple après avoir battu son compatriote indien Kumar Nitesh en deux sets. Le match a duré 37 minutes et le score final était de 21-12 et 21-18.

Maintenant, l’as du volant affrontera l’Anglais Daniel Bethell que Pramod a battu aux Jeux paralympiques pour remporter la première médaille d’or de badminton de l’Inde aux Jeux olympiques/paralympiques. Pramod Bhagat et Sukant Kadam ont également obtenu leur place pour la finale du double masculin après avoir battu les Indiens Mohammad Arwaz Ansari et Deep Ranjan Bisoyee en 3 sets.

Le match a été poussé à sa limite et Pramod et Sukant ont gardé leur sang-froid pour gagner avec la ligne de score de 21-10, 14-21 et 21-14. Maintenant, le duo affrontera la paire indonésienne de Dwiyoko Dwiyoko et Fredy Setiawan. En double mixte, Pramod Bhagat et Manisha Ramadass se sont inclinés en demi-finale face à la paire française de Lucas Mazur et Faustine Noel.

Le numéro 4 mondial Sukant Kadam a obtenu sa dernière place en battant le Thaïlandais Siripong Teamarrom en deux sets. Le match n’a duré que 23 minutes et le score final était de 21-10 et 21-16. En finale, le navetteur affrontera Lucas Mazur de France.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici