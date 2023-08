Pramod Bhagat et Sukant Kadam atteignent la finale du Four Nations Para-Badminton International

Pramod Bhagat s’est qualifié pour les finales du simple messieurs, du double messieurs et des doubles mixtes du tournoi international de para-badminton des quatre nations en cours, ici.

Un autre navetteur indien, Sukant Kadam, a atteint le sommet du double masculin avec son partenaire Pramod Bhagat.

Le lauréat Padma Shri Pramod battait son plein samedi alors qu’il battait son compatriote Kumar Nitesh en deux sets. Pramod avait toutes les réponses aux questions de Nitesh et l’a vaincu en 35 minutes. Il affrontera l’Anglais Daniel Bethell en finale.

En double mixte, Pramod et sa partenaire Manisha Ramadass ont battu les Indiens Ruthick Ragupathi et Manasi Joshi en deux sets. Le score final était de 21-12 et 21-19 et les Indiens affronteront désormais les Indonésiens Hikmat Ramdani et Leani Ratri Oktila.

En double messieurs, le duo numéro 1 mondial composé de Pramod Bhagat et Sukant Kadam a battu le duo indien composé de Kuma Nitesh et Tarun en deux sets. Le match a duré 26 minutes et le score final était de 21-19 et 21-12. Les vainqueurs affronteront désormais les Indiens Deep Ranjan Bisoyee et Manoj Sarkar.

D’un autre côté, Sukant s’est battu contre l’Indonésien Fredy Setiawan en demi-finale du simple messieurs.

Sukant a remporté le premier match confortablement avec un score de 21-7 mais n’a pas pu en profiter. Fredy est revenu en force pour remporter les 2 sets suivants avec les scores de 21-15 et 21-16.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – IANS)