Pramod Bhagat entre en quarts de finale, Sukant Kadam en quarts préliminaires

Les navetteurs Ace Indian Pramod Bhagat SL-3 et Sukant Kadam SL-4 ont respectivement atteint les quarts de finale et les pré-quart aux Championnats du monde de para-badminton en cours à Tokyo.

Le lauréat Padma Shree a dépassé ses deux matches de groupe. Il a battu Albert Manuel Puente Perez du Pérou avec une ligne de score de 21-3 et 21-10. Il a également battu l’Anglais William Smith en 22 minutes avec un score de 21-5 et 21-3.

Il affrontera désormais l’Ukrainien Oleksandr Chykrov ou l’Indonésien Maman Nurjaman.

En double, il a fait équipe avec Manoj Sarkar pour battre les Vietnamiens Van Thuong Nguyen et Duc Trung Pham en 17 minutes. Le score final était de 21-9 et 21-6. Leur prochain match de groupe est contre les Sud-Coréens Joo Dongjae et Shin Kyung Hwan.

D’un autre côté, World , No 3 dans la catégorie SL -4, Sukant Kadam a battu l’Ougandais Hassan Mubiru en deux sets avec une ligne de score de 21-2 et 21-4 en seulement 16 minutes. Il a également battu le Vietnamien Van Thuong Nguyen avec un score de 21-9 et 21-10.

