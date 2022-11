Pramod Bhagat défend son titre en simple ; Sacs Double Argent

Ace Shuttler Pramod Bhagat a défendu avec succès l’or en simple après avoir battu l’Indien Nitish Kumar en finale des Championnats du monde BWF Para-Badminton à Tokyo.

A LIRE AUSSI| Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022 : le road trip d’un supporter portugais à Doha se heurte à l’obstruction des visas iraniens

Il a également remporté l’argent avec Manoj Sarkar en double masculin.

Pramod Bhagat a battu son compatriote Nitesh Kumar 21-19, 21-19 en 53 minutes pour décrocher la médaille d’or en simple messieurs SL3. Le match a été très disputé mais Pramod a réussi à garder ses nerfs et a eu une réponse à tout ce que Nitesh lui a fait subir.

En double masculin, Pramod et son partenaire en double masculin Manoj Sarkar se sont battus contre les Indonésiens Hikmat Ramdani et Ukun Rukaendi en 3 sets pour se contenter de l’argent. Le score final était de 21-14, 18-21, 13-21.

Pramod Bhagat, qui dispute ses septièmes championnats du monde en carrière, a remporté un total de 6 médailles d’or, 2 d’argent et 3 de bronze en simple et en double dans les six championnats qu’il a disputés. De plus, à l’exception des Championnats du monde 2007 et 2017, Pramod a atteint la finale dans toutes les éditions.

https://www.youtube.com/watch?v=B19egJVqnug” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Parler du même Pramod Bhagat a déclaré : « Je suis très content de ma performance en simple, en double nous aurions pu faire mieux. Cette victoire est énorme pour moi car j’ai travaillé très dur. Cette victoire me dit que j’avance dans la bonne direction.”

En revanche, Sukant Kadam s’est contenté d’une médaille de bronze dans la catégorie SL4 Hommes.

Lire tous les Dernières nouvelles sportives ici