Pramod Bhagat atteint les finales du simple et du double

L’as navetteur Pramod Bhagat est sur le point de défendre sa double médaille d’or aux Championnats du monde de para-badminton en cours à Tokyo, au Japon.

A LIRE AUSSI | En images : les vainqueurs de la Coupe du Monde de la FIFA au fil des ans

Pramod Bhagat, qui dispute ses septièmes championnats du monde en carrière, a remporté un total de cinq médailles d’or, une d’argent et trois de bronze en simple et en double dans les six championnats qu’il a disputés. De plus, à l’exception des Championnats du monde 2007 et 2017, Pramod a atteint la finale dans toutes les éditions.

Le match de demi-finale passionnant de samedi opposa Pramod Bhagat au Japonais Daisuki Fujihara dans lequel Pramod est entré en finale avec un score de 22-20, 21-14. Il rencontrera son compatriote Nitesh Kumar en finale.

De la même manière, Pramod Bhagat et son partenaire de double Manoj Sarkar ont facilement dépassé la paire de Guillaume Gaily et Mathieu Thomas de France avec un score de 21-08, 21-16 et ont atteint la finale. Ils rencontreront les Indonésiens Ramdani et Ukun Runkandi en finale dimanche.

D’autre part, le numéro 3 mondial Sukant Kadam s’est battu lors de son match de demi-finale contre l’Indonésien Fredy Setiawan avec un score de 20-22 et 15-21.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives ici