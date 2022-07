Prakruti Mishra s'ouvre sur sa bagarre publique avec la femme de Babushaan Mohanty, dit "Je ne vais pas craquer..."

La lauréate du prix national Prakruti Mishra a parlé de l’horrible expérience d’avoir été agressée, manipulée par un homme et humiliée par la femme de sa co-star Babushaan Mohanty. La bagarre publique entre Prakruti et la femme de Mohanty est devenue virale en un rien de temps, et les vidéos d’humiliation publique étaient là en ligne.

Prakruti a partagé une vidéo sur son Instagram dans laquelle elle a rappelé l’incident. L’actrice a déclaré que pendant qu’elle se faisait humilier par l’autre femme, elle a demandé de l’aide. Cependant, les gens étaient occupés à enregistrer des vidéos et à prendre des selfies avec elle. Mishra se souvenait de cet incident et elle a fondu en larmes. Mais, elle a contrôlé ses sentiments et a déclaré qu’elle resterait forte et se dresserait contre de telles atrocités.

L’épouse de Babushaan Mohanty a allégué que son mari, l’acteur Odia, avait une liaison extraconjugale avec Prakruti. C’est la raison pour laquelle elle a été battue. Sur tout cet incident, et la vie conjugale de Babushaan, Prakruti a déclaré: “De nombreuses allégations ont été portées contre moi. Pourquoi quelqu’un casserait-il la maison de quelqu’un si elle est déjà cassée? Si vous ne voulez pas permettre à votre homme d’aller travailler, mettez une chaîne autour de son cou et le garder à la maison. Quel est le résultat de torturer et de porter de fausses allégations contre une autre femme, quand vous ne pouvez pas garder votre mari.

Voir la vidéo





Mishra a confirmé que sa famille engageait des poursuites judiciaires contre la femme de Mohanty. De plus, l’actrice a même annoncé qu’elle avait annulé son prochain film avec Babushaan. Prakruti a affirmé que leur projet aurait changé l’industrie cinématographique d’Odia. Prakruti a conclu en disant que si une fille ou une femme fait face à de telles horreurs, elle sera là pour la soutenir. Prakruti a déclaré qu ‘”elle ne s’effondrera pas” et cet incident l’a rendue plus forte.