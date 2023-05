Prakruti Mishra, lauréate du prix national, accusée d’avoir porté un haut révélateur fait de décorations de fête

L’actrice de cinéma et de télévision d’Odia, Prakruti Mishra, a été à la traîne pour ses dernières photos sur les réseaux sociaux. L’actrice, qui est un nom connu dans l’industrie d’Odia et lauréate d’un prix national, a été critiquée pour ses photos récentes où elle portait un haut révélateur fait de décoration de fête, de nombreux internautes la comparant à Urfi Javed.

Prakruti s’est rendue sur son Instagram mercredi pour partager deux photos d’elle d’un tournage récent. L’actrice porte un jean bleu avec un débardeur multicolore composé d’éléments de décoration de fête sur les photos. Elle a associé la tenue à des lunettes de soleil noires et à un sac banane. Dans l’un des messages, l’actrice a écrit à côté, « Evolution dans mes veines ».

Beaucoup ont loué prakruti pour son tour glamour et sa déclaration de style. Mais d’autres ont critiqué son choix de mode inhabituel et l’ont comparée à Urfi Javed, la mannequin et actrice connue pour ses choix vestimentaires controversés. L’un d’eux a commenté : « Odisha ki Urfi Javed ». Un autre l’appelait « Urfi lite ».





Cependant, de nombreux fans de Prakruti l’ont défendue. Dans un commentaire contre les remarques méchantes, un fan a écrit: « Ça me brise le cœur de voir comment les femmes dans les commentaires la dénigrent. C’est vraiment son propre choix. Les vêtements ne sont pas conçus pour plaire aux autres, parfois c’est votre propre bien-être. S’il vous plaît, ayez honte parce que vous n’avez pas le droit de lui faire honte parce qu’elle est une célébrité.

La jeune femme de 28 ans a fait ses débuts d’actrice à l’âge de cinq ans en tant qu’enfant artiste, gagnant en popularité avec sa performance dans Tulasi d’ETV Odia, pour laquelle elle a remporté un Odisha State Filkm Award. En 2018, elle a reçu un prix national (mention spéciale) pour sa performance dans le film Odia Hello Arsi. Elle est passée à l’hindi avec l’émission télévisée Bitti Business Wali et a également été vue dans l’émission de téléréalité Ace of Space 2 en 2019.