Prakash Raj trolle brutalement Akshay Kumar pour son look Chhatrapati Shivaji Maharaj et sa gaffe d’ampoule électrique

Akshay Kumar a été la cible de critiques sévères depuis que le Khiladi Kumar a dévoilé son premier regard en tant que Chhatrapati Shivaji Maharaj dans le prochain drame de la période marathi du réalisateur Mahesh Manjrekar, Vedat Marathe Veer Daudle Saat. Et maintenant, l’acteur de Singham, Prakash Raj, a rejoint le train en marche et a brutalement trollé Akshay pour son look et la gaffe de l’ampoule électrique.

Le premier regard d’Akshay Kumar en tant que Chhatrapati Shivaji Maharaj montre un lustre dans le cadre. Il a un problème visible où le lustre peut être vu avec des ampoules installées sur tout son pourtour. La raison de la pêche à la traîne est que les bulbes ont été inventés bien après le mandat de Chhatrapati Shivaji Maharaj, qui a régné de 1630 à 1680.

Dès que les internautes ont remarqué le problème, ils ont commencé à troller Akshay et lui ont demandé de ne pas essayer le rôle de The Great Maratha King sur grand écran. Beaucoup de gens ont également dit que peu importe les rôles qu’il jouerait, que ce soit Samrat Prithviraj ou Chhatrapati Shivaji Maharaj, le Khiladi Kumar restera toujours Bala de Housefull 4 pour la majorité du public.

Prenant la critique un cran plus haut, Prakash a partagé la photo du look d’Akshay avec la gaffe sur Twitter. Il a également partagé un meme avec Akshay et le Premier ministre Narendra Modi où Modi demande à Akshay, “Shivaji Maharaj ke time electric bulb kaise aa gaye gutka khor?” A quoi Akshay répond, “Waise hi jaise aapke pass 1988 mein digital camera aa gaya tha.” L’acteur a légendé son message sur Twitter en disant “Mann Ki Baat” suivi d’un hashtag #JustAsking.

Outre la pêche à la traîne, la bonne chose est que les réalisateurs peuvent s’inspirer des médias sociaux et rectifier l’erreur de production à condition qu’ils soient ouverts aux commentaires du public pour lequel ils réalisent le film.

Le casting du film est composé de Jay Dudhane, Utkarsha Shinde, Vishal Nikam, Virat Madke, Hardik Joshi, Satya, Akshay, Nawab Khan et Praveen Tarde. Réalisé par Mahesh Manjrekar, le film est une présentation de Qureshi Production et devrait sortir dans les cinémas à Diwali 2023 en marathi, hindi, tamoul et télougou.