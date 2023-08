Prakash Raj fortement critiqué pour son message « première photo de Moon », disent les internautes, « honteux de se moquer de l’ISRO »

Acteur Raj Prakash s’est retrouvé au milieu d’une controverse après un récent message sur les réseaux sociaux. L’acteur s’est rendu sur Twitter pour prendre un creuser à la mission lunaire indienne en partageant un post controversé d’un dessin animé d’un homme en gilet et lungi versant du thé. Le tweet n’a pas été bien accueilli par les utilisateurs des médias sociaux qui ont critiqué le KGF star pour sa « haine aveugle » et ses « moqueries honteuses » de la mission scientifique de l’Inde.

Prakash Raj critiqué pour un tweet controversé sur Chandrayaan-3

S’adressant à Twitter, Prakash a partagé une photo avec la légende, « BREAKING NEWS: – Première photo venant de la Lune par #VikramLander Wowww #justasking. » L’image était une fouille indirecte de la mission lunaire de l’Inde et a irrité les utilisateurs des médias sociaux. Plusieurs utilisateurs de Twitter ont scolarisé l’acteur. Un utilisateur a écrit : « M. #PrakashRaj insulte nos scientifiques, se moque de notre #ISRO. Il faut lui demander : pour qui il fait ça ? Pour quoi il fait ça ? C’est honteux. »

Un autre commentaire disait : « C’était totalement injustifié. Nous ne devrions pas laisser tomber nos braves scientifiques, qui se sont levés après l’échec. Spineless Politics par M. Prakash Raj ! #PrakashRaj #Chandrayaan3 #Luna25 #Chandrayaan_3 #ISRO #isroindia #Rajnikanth. «

« Cet homme a parcouru une longue distance de l’anti-modi psyché à l’anti-Inde à l’anti-scientifique, à l’anti-innovation à l’anti progrès ! » lire un autre commentaire sur Twitter, tandis qu’un autre utilisateur a écrit : « Troller les dirigeants, c’est bien, mais troller notre nation est inacceptable du tout… »

Controverses Prakash Raj

Ce n’est pas la première fois que l’acteur a des ennuis pour avoir dit ce qu’il pense. Récemment, Prakash Raj a fait la une des journaux pour ses remarques controversées sur la « mafia du cinéma » et sur la façon dont les choses ont changé après la montée en puissance du contenu sur les plateformes OTT. Parler à Temps de l’Hindoustan, Prakash a déclaré: « Le cinéma est un langage, le langage humain le plus récent. C’était comme une rivière et il coulait mais les gens l’ont arrêté. Ils ont mis des conditions pour que vous ne le montriez que dans les salles de cinéma et ont commencé à penser que l’écriture n’était qu’environ deux- des histoires d’une heure et demie. Tout le monde avait arrêté des choses comme vous ne pouvez pas le diffuser d’abord à la télévision, etc. Mais une fois que la pandémie a arrêté cette mafia, les gens ont dû partir et ce contenu est sorti.