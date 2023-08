Prakash Raj déchiqueté sur les réseaux sociaux pour le poste de Chandrayaan-3

Un article récent de l’acteur Prakash Raj sur la mission lunaire indienne Chandrayaan-3 a suscité l’indignation sur les réseaux sociaux. L’illustration de l’homme de 58 ans d’une vieille blague malayali sur un vendeur de thé sur la Lune a été vue par certains sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, comme un coup sarcastique et désobligeant à la mission Chandrayaan-3.

Il a maintenant réagi au contrecoup, précisant que c’était « une blague de l’époque d’Armstrong » en référence aux habitants du Kerala.

« La haine ne voit que la haine… je faisais référence à une blague de l’époque #Armstrong… célébrant notre kerala Chaiwala… quel Chaiwala les TROLLS ont-ils vu ??… si vous n’obtenez pas de blague, alors la blague est sur vous… UP #justasking », a lu son nouveau tweet.

La haine ne voit que la haine.. je faisais référence à une blague de #Armstrong fois .. célébrant notre kerala Chaiwala .. quel Chaiwala les TROLLS ont-ils vu ?? .. si vous n’obtenez pas une blague, alors la blague est sur vous .. GRANDISSEZ #je ne faisais que demander https://t.co/NFHkqJy532 – Prakash Raj (@prakashraaj) 21 août 2023

L’acteur a précédemment partagé un message sur les réseaux sociaux avec un dessin animé représentant un homme versant du thé.

Le message a été qualifié d’insensible et désobligeant par les utilisateurs qui l’ont exhorté à faire preuve de respect envers les scientifiques responsables de la mission historique de l’Inde sur la Lune.

« Chandrayaan-3 est quelque chose dont toute l’Inde doit être fière, quelle que soit l’idéologie politique. Connaissez la frontière entre la pêche à la traîne politique et nationale », a écrit un utilisateur.

« Il y a une différence entre détester quelqu’un et détester votre pays. Tellement triste de voir votre état dans cet état ! » écrit un autre.

« C’est tragiquement triste. Le travail de l’ISRO et de Chandrayaan-3 est l’une de ces rares choses qui allume des étincelles d’unité, de passion et d’optimisme dans un milliard de cœurs. Si vous ne pouvez pas célébrer cela, alors votre haine pour un individu est plus intense que votre amour pour la nation », a écrit une personne.

« Ne laissez jamais la haine vous consumer au point de commencer à détester les progrès, les réalisations et les efforts de votre pays et de votre propre peuple », a partagé un autre.

Cependant, un utilisateur a souligné que le message faisait référence à une vieille blague qui « est antérieure à toute personne que vous pensez qu’il insulte ».

« Ceux qui ne connaissent que la haine ne verront que la haine. Si cela fait une différence, Prakash Raaj fait référence à une blague (qui est antérieure à toute personne que vous sentez qu’il insulte) sur la façon dont nous trouvons des Keralites dans tous les coins du monde et comment la première chose que Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont vu quand ils ont mis le pied sur la lune qu’il y avait un Malayali qui vendait du thé là-bas. C’est une blague classique faite par nous Keralites sur nous-mêmes et nous l’acceptons de tout cœur et en rions pendant des décennies. Maintenant, si vous devez insister pour coller détester même après qu’on vous l’ait expliqué, ça en dit long sur vous, n’est-ce pas ? » l’utilisateur a écrit avec une photo d’un vendeur de thé, apparemment un Malayali, sur la Lune avec un astronaute au premier plan.

Ceux qui ne connaissent que la haine ne verront que la haine. Si cela fait une différence, @prakashraaj fait référence à une blague (qui est antérieure à toute personne que vous pensez qu’il insulte) sur la façon dont nous trouvons des Keralites aux quatre coins du monde et comment la première chose que Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont vue quand ils … pic.twitter.com/reJJKkgHeY — Docteur Roshan R 🌍 (@pythoroshan) 21 août 2023

Prakash Raj est un critique virulent du parti au pouvoir et du Premier ministre Narendra Modi. Il s’est présenté comme candidat indépendant dans la circonscription de Bengaluru Central Lok Sabha aux élections générales indiennes de 2019, mais a perdu.

Chandrayaan-3 a été lancé dans l’espace par la fusée LVM3 depuis le centre spatial Satish Dhawan à Sriharikota le 14 juillet et est entré en orbite lunaire le 5 août. Il devrait effectuer un atterrissage en douceur le 23 août.