Prakash Kumar alias Puneet Superstar confirme sa participation à Lock Upp 2, affirme qu’il proposerait l’hôte Kangana Ranaut

Après avoir affronté Salman Khan dans Bigg Boss OTT 2, Puneet Kumar vivra désormais dans la prison de Kangana Ranaut dans Lock Upp 2.

L’influenceur des médias sociaux Prakash Kumar alias Prakash Superstar, qui a fait ses débuts dans l’émission de téléréalité Bigg Boss OTT 2 de Salman Khan, participera désormais à Lock Upp 2, hébergé par Kangana Ranaut. Prakash, également connu sous le nom de Lord Puneet par ses fans, a confirmé sa participation. dans une session en direct. Hier, le compte Instagram de Prakash a été bloqué, ce qui a bouleversé ses fans. L’influenceur a annoncé sa session live sur l’application Eloelo.

Tout en interagissant avec un hôte, Prakash a confirmé que bien que les créateurs lui aient demandé de garder le secret, il a annoncé sa participation à Lock Upp 2. Tout en interagissant avec l’hôte, Prakash, dans son style de signature, a affirmé qu’il proposerait à l’hôte Kangana Ranaut , et ils auront des enfants.

L’hôte lui a posé des questions sur son dernier passage, Bigg Boss OTT 2, et il avait l’air désintéressé d’en discuter. Cependant, lorsqu’il a été interrogé sur son point de vue sur Elvish Yadav, une autre personnalité des médias sociaux, Prakash a déclaré qu’Elvish n’avait pas la qualité de gagnant et qu’il ne gagnerait pas l’émission.

Voici la vidéo





Le vendredi 28 juillet, Prakash Kumar, alias le compte Instagram de Puneet Superstar, a été bloqué, et ses followers sont furieux et vexés. Avec 23 publications, le compte Insta de Puneet Superstar compte plus de 3 millions de followers, et il suivait 23 personnes. Les fans de Puneet ont exprimé leur inquiétude concernant le blocage sur Twitter et en ont blâmé les fans du rappeur MC Stan. Selon les fans de Puneet, les fans de MC Stan ont rapporté son compte en raison de la bagarre en cours entre les deux.

Pour les non-initiés, MC Stan, qui est apparu sur Bigg Boss OTT 2 en tant que panéliste, a commenté le contenu de Puneet Superstar et l’a qualifié de « digne de grincer des dents » devant l’influenceur. Après que Puneet ait pris une sortie, il s’est moqué de Stan et a critiqué ses chansons comme « abusives ». Même lui a appelé le vainqueur de Bigg Boss 16 « keeda-makoda ».