L’acteur Bobby Deol et le producteur de films Prakash Jha sont confrontés à des problèmes juridiques à propos de la websérie Ashram. Le tribunal de district et de session de Jodhpur a publié lundi des avis aux deux après que la représentation d’un godman dans un chapeau de wesbseries ait été récemment publiée sur une plate-forme OTT.

Une pétition a été déposée au tribunal par Khush Khandelwal au sujet de la série produite par Jha dans laquelle Bobby Deol jouait le personnage central d’un godman hindou.

«La représentation de Deol comme un homme de Dieu a blessé les sentiments religieux des hindous, qui respectent et adorent les saints. Son image de violeur, de corrompu et de trafiquant de drogue a diminué la place que les saints tiennent pour les hindous », a déclaré le pétitionnaire cité par le Times of India.

Khandelwal avait déjà contacté le poste de police pour avoir déposé un FIR contre les créateurs de la websérie. Cependant, il a contacté le tribunal après avoir été renvoyé. La websérie a fait l’objet de critiques sur les réseaux sociaux même si sa saison 2 est sortie le 11 novembre. Karni Sena a également envoyé un avis légal aux producteurs de la websérie.

Plusieurs utilisateurs de médias sociaux s’opposent à la série appelant désormais à l’interdiction pour « blesser » le sentiment religieux.

La websérie Aasharm produite par Prakash Jha insulte l’hindouisme, le gourou et la tradition de l’Ashram. Par conséquent, il devrait être interdit immédiatement et Prakash Jha devrait être arrêté immédiatement pour avoir blessé les sentiments religieux.#BanAashramWebseries pic.twitter.com/7Esebmp6Gk – SANDEEPKEDIA (@ Sandeep06424827) 16 décembre 2020

Voici tout ce que vous devez savoir sur la série Web qui a été un énorme succès pour Bobby Deol, mais qui a énervé de nombreux spectateurs.

La série est un drame policier réalisé par Prakash Jha et a été lancée sur la plate-forme OTT MXPlayer. On pense que la série est basée sur Gurmeet Ram Rahim Singh, un godman autoproclamé et chef du groupe social Dera Sacha Sauda, ​​qui purge une peine de prison dans une affaire de viol et également le meurtre d’un journaliste.

Singh a également sorti plusieurs albums de musique et films qui tournent généralement autour de lui et de ses enseignements, même si les films ont été critiqués pour leur mauvaise qualité et leur propagande. Singh, le 25 août 2017, a été reconnu coupable de viol par un tribunal spécial de la CBI qui a déclenché des violences de la part de ses partisans et des membres de son groupe. Il a été condamné à 20 ans de prison.

Dans Ashram, aux côtés de Bobby Deol, la série a Aaditi Pohankar, Darshan Kumar, Chandan Roy Sanyal, Tushar Pandey, Anupriya Goenka, Adhyayan Suman, etc. dans le casting.

Le scénario a été écrit par Madhvi Bhatt, Avinash Kumar, Sanjay Masoomm, Tejpal Singh Rawat et Kuldeep Ruhil. Alors que la deuxième saison est arrivée le 11 novembre, la première saison a eu lieu en août de cette année. Le spectacle a essayé de montrer la politique et la foi aveugle.

Dans la série, Bobby joue le rôle de Baba Nirala dont les adeptes le suivent aveuglément. Cependant, le Baba lorgne sur la richesse de ses disciples. Cependant, un flic, joué par Darshan Kumar, est convaincu que quelque chose ne va pas à l’Ashram et catégorique sur le fait de démêler la vérité derrière les squelettes et les cadavres retrouvés dans la propriété de l’Aashram.

Dans des interviews précédentes, Bobby Deol avait déclaré que le scénario de la série l’avait impressionné même s’il avait été brièvement surpris.

En juillet, lorsque Bobby avait annoncé la nouvelle de ses débuts sur la plate-forme OTT, ses fans étaient surpris après avoir entendu dire que l’acteur serait vu à l’écran après toutes ces années.