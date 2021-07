Prakash Bhagat, qui a déjà joué contre Sourav Ganguly à la NCA, vend ‘Dal Puri’ pour survivre

Malgré tout le faste et le glamour associés au cricket indien, il y a des joueurs qui ont été forcés de vivre dans une pauvreté abjecte et qui luttent pour joindre les deux bouts. L’ancien joueur de cricket domestique indien et ex-star de Ranji Prakash Bhagat a été contraint de gérer un stand de nourriture afin de prendre soin de sa famille. Il avait joué au bowling contre Sourav Ganguly lors de son passage mémorable à la célèbre National Cricket Academy (NCA), mais se bat maintenant pour sa survie en gérant un stand en bordure de route à Silchar, dans le sud de l’Assam.

Bhagat était autrefois considéré comme une perspective passionnante sur la scène nationale, et ses actions ont continué d’augmenter aux États-Unis en raison de ses performances dans un certain nombre de tournois nationaux et nationaux. Il a également joué dans le cricket de Ranji où il a joué pour l’Assam au cours des saisons 2009/10 et 2010/11.

Selon un rapport de l’agence de presse IANS, Bhagat vend maintenant du «dal puri» sur un étal au bord de la route à Silchar, dans le sud de l’Assam, afin de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille frappée par la pauvreté. Ce n’était pas le cas auparavant – il était un jeune talent prometteur et avait donc été appelé pour une formation d’un mois dans la NCA basée à Bengaluru. C’était ici en 2003, lorsqu’il a joué aux quilles contre le capitaine de l’équipe indienne de l’époque, Sourav Ganguly, et a également interagi avec Sachin Tendulkar, Zaheer Khan, Harbhajan Singh et l’ouvreur Virender Sehwag.

« J’ai dû quitter le cricket en 2011 après la mort de mon père (Gajadhar Bhagat) des suites d’une crise cardiaque massive à l’âge de 65 ans. Mon père et mon frère aîné, Deepak Bhagat, vendaient du ‘chaat’ dans une charrette à main. Après la mort de mon père, mon frère aîné reste également malade », a déclaré Bhagat, cité par l’IANS.

Il a commencé sa carrière en 1999 lorsqu’il a participé au tournoi des moins de 13 ans de la Silchar District Sports Association. Il a ensuite progressé dans les catégories des moins de 16 ans, des moins de 19 ans et des moins de 23 ans pour l’État et même au niveau national.

