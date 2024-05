Prajwal Revanna : un député en fuite déclare qu’il retournera en Inde pour faire face à des affaires d’abus sexuels

Un législateur indien qui a fui le pays après avoir été accusé d’agression sexuelle devrait revenir cette semaine, plus d’un mois après que des milliers de clés USB contenant des vidéos des abus présumés ont circulé dans son État d’origine.

Il a nié les allégations de viol et d’abus sexuels, les qualifiant de « complot politique ».

Le père de Prajwal Revanna, HD Revanna, et son oncle HD Kumaraswamy sont tous deux des législateurs influents à l’assemblée de l’État du Karnataka.

HD Revanna est également accusée de harcèlement sexuel et d’intimidation criminelle dans la plainte déposée à la police par un ancien employé de la famille. Il a été arrêté pendant six jours mais libéré sous caution le mois dernier. Il a également nié ces allégations, les qualifiant de complot politique.

Au cours du mois dernier, alors que M. Revanna était absent, la peur et l’inquiétude ont saisi Hassan, qui est un bastion de sa famille depuis des décennies.

Les allégations contre M. Revanna ont été révélées pour la première fois en juin de l’année dernière, mais il a obtenu une ordonnance du tribunal interdisant aux médias de rapporter ce qui a été décrit comme des « vidéos transformées ». Mais cinq jours avant les élections du 26 avril à Hassan, des milliers de clés USB ont circulé dans les lieux publics tels que les gares routières et les parcs.

Ils contenaient 2 960 clips, qui selon les rapports auraient été tournés par M. Revanna lui-même, et montraient les visages des femmes.

Le 28 avril, l’une des survivantes a porté plainte à la police, accusant M. Revanna de l’avoir violée entre le 1er janvier 2021 et le 25 avril 2024 dans son bungalow officiel du gouvernement.

Elle a allégué que l’homme politique avait enregistré l’agression sur son téléphone et l’avait utilisé pour la faire chanter et qu’il l’avait menacée, elle et son mari, avec une arme à feu si elle ne lui « obéissait pas ». M. Revanna n’a abordé aucune de ces allégations directes dans sa vidéo.