Prajakta Koli remercie Michelle Obama pour sa victoire aux Daytime Emmy | Nouvelles des gens

New Delhi : le documentaire YouTube « Creators For Change », qui montre Michelle Obama en conversation avec Prajakta Koli, Liza Koshy et Thembe Mahlaba, a récemment remporté un trophée aux Daytime Emmy Awards.

La sensation des médias sociaux Prajakta est extrêmement heureuse d’apprendre la nouvelle. Elle a même exprimé sa gratitude à l’ancienne Première Dame des États-Unis pour lui avoir donné l’occasion d’exprimer ses opinions sur une plate-forme mondiale.

« Je vais prendre un peu de temps pour traiter cela. Mais je suis tellement reconnaissant d’avoir à me réveiller pour découvrir que notre documentaire « Créateurs pour le changement » a remporté un Daytime Emmy. Tellement d’amour pour YouTube pour avoir constamment donné aux créateurs comme moi une plate-forme mondiale d’avoir des conversations efficaces », a déclaré Prajakta dans un communiqué.

« Tellement reconnaissant à Mme Obama de m’avoir permis de faire partie de ce merveilleux projet. Aussi, beaucoup d’amour à Liza et Thembe. Quel sentiment », a-t-elle ajouté.

Pour les non-initiés, le documentaire, qui a remporté le prix spécial non-fictionnel exceptionnel, a mis en lumière les expériences d’adolescentes au Vietnam, en Inde et en Namibie qui ont surmonté l’adversité pour poursuivre leurs études.

En plus de créer du contenu pour les plateformes de médias sociaux, Prajakta travaille également sur des films.

L’année dernière, elle a fait ses débuts sur Netflix avec la série « Mismatched », avec Rohit Saraf. Elle sera ensuite vue dans le film de Bollywood ‘Jug Jugg Jeeyo’, avec Neetu Kapoor, Anil Kapoor, Varun Dhawan et Kiara Advani.