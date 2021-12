Prajakta Koli a eu la réaction la plus pure à la question KBC de Big B sur YouTuber indien

La créatrice de contenu Prajakta Koli, connue sous le nom de MostlySane, a partagé une vidéo d’elle-même le 15 décembre, et elle ne peut tout simplement pas garder son calme. Eh bien, Prajakta n’a pas été vue en train d’exécuter les mouvements de danse fous ou de mimétisme, au lieu de cela, elle regardait simplement la saison en cours de Kaun Banega Crorepati. Voici le déclic, dans l’épisode du 15 décembre de KBC, l’animateur Amitabh Bachchan avait posé une question, aux invités, Badshah et Neha Kakkar, autour du créateur de contenu. Annonçant la neuvième question, pour Rs. 160 000, dans le jeu, la mégastar a déclaré à Badshah et Neha qu’une image d’un créateur de contenu serait affichée et que le duo devait identifier le nom de sa chaîne youtube officielle. Dès que l’image de Prajakta a clignoté sur l’écran, le créateur de contenu a été vu s’épanouir de joie. De plus, Big B a présenté les quatre options, Badshah et Neha n’ont pas tardé à répondre, et ils ont immédiatement dit, « surtout sain d’esprit ».

Eh bien, la réponse était tout à fait juste. Parlant davantage du créateur de contenu, Big B a déclaré: « Prajakta Koli est connue sous le nom de Mostly Sane, sa chaîne YouTube. » Il a même mentionné qu’elle bénéficie de plus de 6 millions d’abonnés. En publiant le clip sur son compte Instagram, Prajakta a écrit: « Je crie omg. » Elle a partagé que pendant toutes les vacances, elle regardait KBC avec ses parents. «C’est un tel moment. Merci Bhagwaanji ! (Dieu) », a-t-elle dit. En concluant le message, elle a étendu son amour à Badshah et Neha et a adressé ses salutations à Big B.

https://www.youtube.com/watch?v=v2U5Aj7PI0c/hqdefault.jpg

Plusieurs stars de Bollywood et créateurs de contenu ont fait preuve d’amour pour le moment spécial de Prajakta. Son ami et acteur Ayush Mehra était de tout cœur alors qu’il félicitait Prajakta dans la section des commentaires. Alors que Neha a envoyé « beaucoup d’amour » au YouTuber, Badshah a écrit: « Bina options ke bataa diya tha (j’avais répondu sans options). » « Tu es une fille tellement spéciale », a commenté l’acteur Mithila Palkar.

Côté travail, Prajakta est prête à faire ses débuts à Bollywood avec Cruche Cruche Jeeyo et se lancer dans un nouveau voyage, mais récemment dans une interview, la créatrice de contenu a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de suspendre sa création de contenu tout en poursuivant des films.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.