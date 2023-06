PrairieFest merci – Shaw Local

Pour l’éditeur:

Il y a plus de trois décennies, les entreprises du centre-ville ont demandé au district du parc d’Oswegoland de coordonner un festival communautaire. Des réunions ont été organisées par les habitants de la ville pour nommer et décider quand le festival aurait lieu. Ils ont choisi PrairieFest et le week-end de la fête des pères.

C’est un fait que nous avons grandi depuis. Nous nous livrons également encore à des manigances. Cependant, nous sommes toujours les bâtisseurs communautaires que nous étions.

PrairieFest a vu 300 bénévoles en quatre jours. La majorité avait entre 15 et 18 ans. Si vous voulez une conversation sur « les enfants de nos jours », parlez-moi. Ces enfants étaient dévoués et respectueux. Ils sont le merveilleux avenir de notre village.

Tant de résidents ont retroussé leurs manches pour aider. Nous avions du personnel de la FNBO et de John Greene [Realtor], Michèle Bergeron, directrice principale du centre d’Oswego, et Ryan Kauffman, président du village, conduisant des navettes de courtoisie et versant des boissons. Les bénévoles ont également guidé le stationnement, organisé le défilé et la course et ramassé les ordures.

Je remercie nos premiers intervenants. La police d’Oswego, guidée par le chef de police par intérim Jason Bastin, et les pompiers d’Oswego, sous la direction du chef John Cornish, ont utilisé leurs compétences et leur expérience pour assurer la sécurité de tous. Je suis ravi que tant de personnes aient pu les rencontrer ce week-end et aient vu leur niveau de professionnalisme.

Les entreprises ont également soutenu PrairieFest. Je suis reconnaissant envers la chambre de commerce de la région d’Oswego, la restauration 1 de Fox Valley, Euclid, FNBO, HQC Inc, Groot Industries, Meijer, Oswego Brewing Company, le village d’Oswego et les autres entreprises qui ont soutenu le festival.

Ces comités ont eu beaucoup de succès il y a des années. Nous sommes toujours dédiés à la construction de la communauté. PrairieFest a organisé des manèges pour les familles ayant des besoins spéciaux, collecté des chaussures, enseigné la RCR, mis en vedette de jeunes musiciens, peint des murales et trouvé des familles pour les chiens. Notre plus grand effort a été de nous unir pour que PrairieFest ait lieu. Merci à tous de vous joindre à nous au PrairieFest !

Kristie Vest, CPRP

Quartier du parc d’Oswegoland

Surintendant des événements et des arts culturels

Oswego