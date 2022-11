Prairie Ridge, St. Ignatius fait face à un défi similaire en essayant de défendre la triple option – Shaw Local

Prairie Ridge, un programme connu pour son attaque à triple option, est habitué à avoir le dessus contre des équipes moins familières avec la défense du style d’attaque au sol et au livre.

Cette semaine, face à une équipe de St. Ignatius qui s’appuie également sur la triple option pour accumuler des verges et épuiser ses adversaires, la défense de Prairie Ridge fera face à un défi similaire.

“Leur style, c’est comme nous”, a déclaré Landon Severson, secondeur junior de Prairie Ridge. « Ils sont puissants, ils sont rapides. Ils veulent sortir et partir.

Les Wolves, deuxième tête de série (11-1), accueillent le Wolfpack n ° 4 (10-2) à 14 heures samedi en demi-finale de classe 6A, le vainqueur se qualifiant pour le championnat d’État de la semaine prochaine au Memorial Stadium de l’Université de l’Illinois à Champaign. . Prairie Ridge va pour sa cinquième participation au championnat d’État. Saint-Ignace n’a jamais été aussi loin auparavant.

Prairie Ridge a accumulé des chiffres stupides contre les défenses toute l’année, dirigé par le senior Tyler Vasey. Le quart-arrière électrique a plus de 1 900 verges au sol lors de ses cinq derniers matchs et la semaine dernière, il a couru pour un record en séries éliminatoires 6A de 481 verges et huit touchés dans une victoire de 69-28 contre Harlem.

La performance historique de Vasey l’a propulsé à la première place de la liste de course de tous les temps de l’IHSA. Il entre en demi-finale avec un record d’État de 3 609 verges en 280 courses (une moyenne de 12,9), ainsi que 50 touchés au sol, dont 21 en séries éliminatoires.

[ Read more: Prairie Ridge’s Tyler Vasey sets IHSA single-season rushing record with 481 yards, 8 TDs in win over Harlem ]

L’arrière de Prairie Ridge Nathan Greetham a 1 332 verges et 14 touchés, et le porteur de ballon Luke Vanderwiel a touché des touchés à chacun des deux derniers matchs.

L’entraîneur de St. Ignatius, Matt Miller, prêche les fondamentaux en entrant dans la demi-finale de samedi.

“Vous n’avez qu’à vous attaquer”, a déclaré Miller. « C’est du football d’affectation et il faut s’attaquer. Vous ne pouvez pas laisser [Vasey] gicler. Chaque fois que vous courez [with] le quart-arrière dans n’importe quelle attaque, c’est un avantage parce que la plupart des équipes, il attrape le ballon et le transmet. Et puis il vous manque un gars, neuf gars essaient de bloquer 11.

« Lorsque le quart-arrière est le coureur, vous avez un écart supplémentaire, un coureur supplémentaire. C’est toujours un défi avec n’importe qui. Tu dois le mettre au sol quand tu mets la main sur lui.

Miller a déclaré que les deux infractions ne sont pas des clones à 100%, mais assez proches.

“Ils ne sont pas une copie conforme complète”, a déclaré Miller de Prairie Ridge. “Ils font les choses différemment de nous, mais les principes fondamentaux qu’ils ont sont les mêmes. Deux très proches [offenses], vous ne pouvez pas vous approcher beaucoup plus. Cela aide à obtenir le look scout puisque le scout connaît la terminologie.

“Il s’agit simplement de regarder, de voir ce qu’ils peuvent faire et d’être prêt à l’arrêter.”

St. Ignatius est dirigé par le demi offensif Vinny Rugai, qui a établi le record de carrière et de course en un seul match de l’équipe plus tôt dans l’année. Le senior Wolfpack a récolté 215 verges et trois touchés lors d’une victoire de 31-6 contre Niles Notre Dame en quarts de finale.

Justin Scott (6 pieds 5 pouces, 312 livres) est une force sur les lignes offensives et défensives et détient des offres de l’Alabama, de l’État de l’Ohio, du Michigan, de Penn State et de Notre Dame, entre autres. Il est l’espoir le mieux noté de la classe junior de l’État.

Le quart-arrière de Kaneland, Troyer Carlson, brise un tacle de Giovanni Creatore de Prairie Ridge lors d’un match de deuxième tour de classe 6A à Crystal Lake. (Ryan Rayburn pour Shaw Local/Ryan Rayburn pour Shaw Local)

Prairie Ridge et St. Ignatius sont encore plus proches qu’à première vue.

L’entraîneur de Prairie Ridge, Chris Schremp, a invité des entraîneurs de St. Ignatius à l’école il y a de nombreuses années. Grant Golata, diplômé des Wolves, joueur de ligne partant de l’équipe du championnat d’État de Prairie Ridge en 2016, est maintenant entraîneur adjoint à St. Ignatius.

Schremp a plaisanté après la victoire en quart de finale contre Harlem en disant que “je n’aurais probablement pas dû leur apprendre certaines des choses que nous faisons.”

Mais les Wolves restent confiants.

“Nous ressentons ce que je pense que les autres entraîneurs ressentent”, a déclaré Schremp. « Qui allez-vous choisir d’arrêter ? Qu’allez-vous forcer l’autre équipe à faire ? La bonne chose est que nous pouvons simuler cela dans la pratique. Nos sauvegardes savent comment exécuter cette infraction. Pouvoir simuler cela rend la défense un peu plus facile parce que vous le voyez tout le temps, et je pense que nous nous rapprochons assez de leur vitesse.

Schremp aime les améliorations qu’il a vues de sa défense ces dernières semaines. Après avoir accordé 145 points lors de ses trois matchs précédents, Prairie Ridge a accordé 50 points combinés en quarts de finale et en demi-finale contre Kaneland et Harlem.

“Probablement le gars qui a vraiment intensifié est Landon Severson”, a déclaré Schremp. “Il a été un vrai joueur physique, il est venu et a fait de gros tacles pour nous. Et [senior linebacker] Ryan Koelblinger. … Ces gars-là ont vraiment intensifié et bien joué.

«Un enfant passionnant qui commence à s’épanouir est Gavin Tinch, notre grand joueur de ligne défensif et protège-nez. Il n’est qu’un étudiant en deuxième année et il commence à ressembler à un joueur de ligne D légitime maintenant.

Vasey, qui a remplacé la défense cette année, notamment lors de la victoire de l’équipe au premier tour contre Crystal Lake South, a constaté une amélioration constante de la part de ses coéquipiers défensifs.

“Ils commencent à devenir un peu plus confiants”, a déclaré Vasey. « Nous avons perdu des enfants l’an dernier, alors leur niveau de confiance n’était pas élevé. La plupart d’entre eux sont juniors cette année, donc je pense que c’est bien de voir leur confiance sur le terrain. Ils jouent un peu plus vite. Ils creusent un peu plus leurs écarts.

Koelblinger a déclaré que les Wolves peuvent revenir sur leur match de la semaine 5 contre Cary-Grove – une autre équipe qui gère la triple option – alors qu’ils se préparent pour St. Ignatius. Prairie Ridge a remporté ce match 27-16, le moins de points des Wolves dans un match de toute l’année.

Il ne voit cependant pas un gros avantage pour l’une ou l’autre équipe.

“N’importe quelle équipe en demi-finale sera bonne”, a déclaré Koelblinger. “C’est plutôt cool de voir à quel point ils nous ressemblent au cinéma, et même à Cary-Grove. Même certaines de leurs pièces, elles sont un peu les mêmes. Ils ont un jeu où leur aile tourne en arrière et ils le lancent. je sais [C-G] cela dépend beaucoup de nous.

« Je pense que la familiarité va aider les deux équipes. Cela dépend simplement de qui exécute le mieux.