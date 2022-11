Prairie Ridge retient Saint-Ignace dans un thriller demi-finale de classe 6A – Shaw Local

CRYSTAL LAKE – Prairie Ridge a montré qu’il peut être tout aussi ingénieux que prolifique pour gagner un match.

Les Wolves, à l’exception d’un touché de 49 verges de Tyler Vasey, ont été tenus en échec par St. Ignatius pendant une bonne partie de la demi-finale de classe 6A de samedi.

Prairie Ridge, tête de série n ° 2, qui préfère faire ses affaires avec son attaque en cours d’exécution à triple option, a été sauvée par deux jeux de passe tardifs en quatrième position – un pour un touché, un pour une pénalité d’interférence de passe cruciale. Le deuxième d’entre eux a mis en place le premier placement de Brogan Amherdt de sa carrière pour assurer une victoire 21-19 sur le Wolfpack n ° 4.

Prairie Ridge (12-1) affrontera East St. Louis (11-2) à 13 h samedi au Memorial Stadium de l’Illinois pour le championnat. Ces deux équipes ont joué pour le titre en 2019.

“C’est une de ces choses que vous ne savez jamais”, a déclaré l’entraîneur des Wolves Chris Schremp. « Vous pratiquez des choses toute l’année et tout l’été. Vous dites aux enfants : “Soyez prêts pour ceci ou cela”, et aujourd’hui était le jour où ils devaient être prêts pour ceci ou cela, car c’était une équipe difficile.

«Ignatius est sorti et était une équipe de football physique. C’était dur de faire de la luge aujourd’hui. Je suis vraiment fier de nos enfants et de la façon dont ils se sont accrochés à ça.

La tête a changé de mains quatre fois dans les 5 minutes finales. Deux fois au cours de cette période, le quart-arrière des Wolves Tyler Vasey a mis en place des entraînements marquants avec des retours de coup d’envoi de 45 et 41 verges.

Vasey a porté 39 fois pour 171 verges, plus de 200 en dessous de sa moyenne lors des trois matchs éliminatoires précédents. La défense dure du Wolfpack et le sol gelé et lisse sur le terrain de Prairie Ridge ont rendu la course difficile.

“Juste une poursuite sans relâche”, a déclaré le secondeur arrière Vinny Ruggai de St. Ignatius à propos du ralentissement de Vasey. «Onze au ballon à chaque jeu. Cela commence dans la pratique. Nous avons un bon deuxième qui nous a bien regardé toute la semaine. J’ai l’impression que nous l’avons tenu au moins qu’il ait eu. C’est un bon footballeur. »

St. Ignatius avait pris une avance de 13-12 avec 5:00 restants sur la course de touché de 8 verges de Ruggai.

Les Wolves ont affronté les quatrième et deuxième au Wolfpack 22 et Vasey a roulé à droite et a lancé une passe de but à Drake Tomasiewicz avec 2:45 à faire.

“J’ai regardé mon premier regard et il n’était pas ouvert”, a déclaré Vasey. “Je n’ai pas vu Drake jusqu’à la dernière seconde et il a en quelque sorte été mon numéro 1 toute l’année et je me suis dit:” Voilà, va le chercher “, et il est allé le chercher. Je suis tellement heureux.”

Le Wolfpack a marqué en trois jeux avec Ruggai à 34 mètres, mais la course de conversion à deux points a été arrêtée, laissant St. Ignatius avec une avance de 19-18.

Cela semblait sombre pour les Wolves lorsque Vasey a été limogé sur un troisième essai pour une perte de 7 verges, les laissant avec un quatrième et 17 sur les 35 du Wolfpack. Tomasiewicz a suivi un parcours similaire au jeu de score et est revenu au ballon, dessiner un appel d’interférence de passe qui l’a fait quatrième et deuxième au 20.

Vasey a couru pour 8 verges et Prairie Ridge a demandé un temps mort avec 9,7 à faire pour préparer le vainqueur du match d’Amherdt.

“J’ai vu le ballon venir vers moi et (le défenseur) avait les mains sur moi, alors j’ai dû vendre le PI”, a déclaré Tomasiewicz.

Saint-Ignace s’attendait à un faux sur la tentative de placement.

“Je n’étais pas sûr qu’ils allaient vraiment viser le panier, mais il l’a fait”, a déclaré l’entraîneur de Wolfpack, Matt Miller. “Quand nous avons marqué ce dernier, nous avons regardé autour de nous et nous nous sommes dit:” Dang, nous avons laissé un peu trop de temps. Nous étions vraiment satisfaits du dernier score et nous n’avons tout simplement pas réussi à jouer dans la dernière ligne droite.

Amherdt, qui est gardien de but pour l’équipe de football, a lancé un ballon qui semblait avoir été bon à 40 mètres.

St. Ignatius a essayé plusieurs latéraux lors du coup d’envoi final, mais a été arrêté avant le milieu de terrain, envoyant les Wolves au match de championnat 6A pour la cinquième fois depuis 2011.

“Nous l’avons fait toute l’année”, a déclaré Schremp. «Nous avons perdu quelques touchés et nous continuons à nous débrouiller. J’avais un bon feeling quand même avec 2:00 à jouer parce qu’on a Tyler Vasey, qui fait quelques jeux, et il obtient un bon retour. Les choses se sentaient bien.

La température de 25 degrés et les vents violents ont rendu les choses difficiles pour les deux infractions. Vasey a déclaré qu’il était difficile de trouver une base solide toute la journée.

« Nous pensions que nous aurions l’avantage du terrain, ils n’ont jamais joué sur gazon auparavant et nous n’avons jamais joué sur la glace non plus », a déclaré Vasey. “Nous avons joué sur un sol gelé aujourd’hui, c’était terrible. Tout ce que vous feriez, vous glissez. Il y a eu un jeu quand ma tête était baissée sur environ 2 mètres et je me suis dit: “Je pourrais me faire frapper ici et ça ne me ferait pas du bien.”

Ce sera la sixième saison consécutive que Prairie Ridge ou Cary-Grove représenteront la Fox Valley Conference dans le match pour le titre 6A. Prairie Ridge a gagné en 2016 et 2017, CG a gagné en 2018 et 2021.

Demi-finale des séries éliminatoires de classe 6A

Prairie Ridge 21, Saint-Ignace 19

Saint Ignace 0 0 7 12 – 19

Crête des Prairies 0 6 6 9 – 21

Deuxième quartier

RP–Vasey 1 course (coup de pied raté), 0:15.

Troisième quart

SI–Stuart 4 passe de Petrow (coup de pied de Besztery), 8:23.

RP–Vasey 49 run (run raté), 5:26.

Quatrième trimestre

SI-Ruggai 8 run (passe ratée), 5:00.

RP–Tomaziewicz 22 passe de Vasey (course ratée), 2h45.

SI-Ruggai 34 run (run raté), 2:00.

RP–FG Amherdt 29, 0:06.7.

STATISTIQUES INDIVIDUELLES–Saint Ignace : Ruggai 14-85, Petrow 13-61, Bloss 6-25, Connor 3-4. Totaux : 37-171. Prairie Ridge : Vasey 39-171, L. Vanderwiel 5-30, Greetham 4-10. Totaux : 48-211.

QUI PASSE-Saint Ignace : Petrow 3-5-0-43. Prairie Ridge : Vasey 1-4-0-22.

RÉCEPTION–Saint-Ignace : Carey 1-32, Connor 1-7, Stuart 1-4. Prairie Ridge : Tomasiewicz 1-22.

YARDS TOTAL DE L’ÉQUIPE–Saint-Ignace 214, Prairie Ridge 233.