Prairie Ridge répond en grand au score d’ouverture de Dundee-Crown; marque 35 sans réponse dans la victoire – Shaw Local

CRYSTAL LAKE – Dundee-Crown a surpris Prairie Ridge lors du premier jeu de la mêlée vendredi soir lorsque le porteur de ballon Henry Kennedy a pris le relais d’ouverture et a parcouru 76 verges jusqu’à la zone des buts.

L’attaque des Wolves n’était pas si folle de récupérer le ballon si rapidement.

“Il suffit de répondre”, a déclaré le QB senior des Wolves, Tyler Vasey. “C’est toujours le but quand quelqu’un tombe et marque sur vous. Peu importe si c’est le premier jeu ou le 50e jeu. Sortez et répondez.

Les Wolves ont largement répondu au premier score de D-C avec un entraînement de 12 jeux et 80 verges, terminé par un touché de 11 verges par l’arrière Nathan Greetham.

Prairie Ridge, classé n ° 4 dans le sondage Associated Press Class 6A, a marqué 35 points sans réponse et accumulé 387 verges au sol en route vers une victoire 35-14 contre les Chargers lors de leur match de la Fox Valley Conference.

TOUCHDOWN: Course de 11 verges de Nathan Greetham. Les loups ont converti deux quatrièmes essais sur le disque, dont un quatrième et un 9 sur leur propre 41 avec une passe de 15 verges à Luke Vanderwiel. Dundee-Crown 7, Prairie Ridge 7, 4:12 1er. pic.twitter.com/0Az4HLkmAB – Alex Kantecki (@akantecki) 8 octobre 2022

Les Wolves (6-1, 6-1 FVC) se sont retirés avec trois pénalités sur le premier entraînement mais ont converti deux quatrièmes essais en route vers la zone des buts. L’un des quatrièmes jeux est venu sur leur propre 41, qu’ils ont converti avec une passe de 15 verges à Luke Vanderwiel.

Le touché de Greetham était le quatrième et le deuxième.

« Nous avons fait preuve de sang-froid là-bas », a déclaré l’entraîneur de Prairie Ridge, Chris Schremp. «Il semblait qu’au début, nous étions toujours derrière les chaînes. Nous avons dû surmonter une certaine adversité et ils l’ont fait. En ce moment, nous continuons d’apprendre et de construire en vue des séries éliminatoires. Je pense que nous apprendrons beaucoup de ce match demain matin.

La défense de Prairie Ridge a joué beaucoup plus disciplinée après le premier score de DC (2-5, 2-5), tenant les Chargers à seulement 94 yards pour le reste de la première mi-temps.

Toujours en tête par un score de 7-0, le joueur de ligne défensive des Wolves Gavin Tinch a récupéré un échappé clé après que Joey Vanderwiel ait pourchassé le quart Zach Randl et que Jeff North ait fait tomber le ballon. Greetham (18 courses, 107 verges) a ensuite marqué un touché de 1 verge pour porter le score à 14-0 lors du dernier jeu du premier quart-temps.

“Nous sommes sortis et avons parlé de la façon dont nous devons chacun faire notre travail, nous devons simplement le maintenir pour l’équipe et jouer les uns pour les autres”, a déclaré Tinch. «Nous sommes juste allés là-bas et l’avons fait. Nous sommes descendus, notre communication a commencé à s’améliorer et, en équipe, nous avons chacun fait notre 1/11e. Tout s’est amélioré. »

Ryan Koelblinger a ajouté un échappé récupéré au deuxième quart et la défense de Prairie Ridge a forcé deux revirements sur des essais sur les deux autres possessions de D-C en première mi-temps.

Vasey a réussi une paire de points de touché au deuxième quart – de 6 et 43 verges – pour donner à Prairie Ridge une avance de 28-14 à la mi-temps. Sa plus longue course de la journée, une course de 67 verges au cours de laquelle il a traversé la ligne et est resté intact jusqu’à la zone des buts, a donné aux Wolves une avance de 35-7 avec 9:06 à faire au troisième quart.

Vasey a terminé avec 238 verges en 17 courses et Greetham a ajouté 107 verges en 18 courses.

“Chaque jour, nous travaillons simplement sur notre jeu de jambes, notre vitesse, à quel point nous sommes bas”, a déclaré Vasey. “Nous regardons un film et nous nous disons:” Ce n’est pas ce qu’est le football des séries éliminatoires. De la première semaine à cette semaine, nous avons regardé mieux mais vous devez toujours vous améliorer. Nous y arrivons.

Pour DC, Kennedy a terminé avec 88 verges en quatre courses et a ajouté 41 verges en quatre attrapés. Nate Benton, remplaçant un Jett Boerger malade, a parcouru 87 verges. Kennedy et LaTavun Norwood ont tous deux récupéré des échappés.

Zach Randl a été 13 sur 18 passes pour 125 verges et un score – une passe de 2 verges à Anthony Aguilar (quatre attrapés, 44 verges) avec 2:47 à faire au troisième quart pour le score final.

L’entraîneur de Dundee-Crown, Mike Steinhaus, a été impressionné par l’efficacité des Wolves.

“Il essaie de ne pas les laisser dicter ce qu’ils veulent faire, et c’est difficile”, a déclaré Steinhaus. « Et c’est pourquoi ce programme est un tel succès. Ils peuvent dicter. Parfois, nous nous améliorons, mais nous ne sommes pas à ce niveau pour soutenir et moudre chaque série.

Prairie Ridge 35, Dundee-Crown 14

Dundee-Crown 7 0 7 0 – 14

Crête des Prairies 14 14 7 0 – 35

Premier quart

Course DC – Kennedy 76 (coup de pied de Senczyszyn), 11:42

PR – Course de Greetham 11 (coup de pied d’Amherdt), 4:12

PR – Greetham 1 course (coup de pied d’Amherdt), 0:00

Deuxième quartier

Course PR – Vasey 6 (coup de pied Amherdt), 4:40

Course PR – Vasey 43 (coup de pied Amherdt), 1:27

Troisième quart

Course PR – Vasey 67 (coup de pied Amherdt), 9:06

DC – Aguilar 2 passe de Randl (coup de Senczyszyn), 2:47

STATISTIQUES INDIVIDUELLES

PRÉCÉDENT–Dundee-Crown : Benton 16-87, Kennedy 4-88, Randl 3-12, Bell 3-0. Totaux : 26-187 Prairie Ridge : Greetham 18-107, Vasey 17-238, L. Vanderwiel 8-42. Totaux : 43-387.

QUI PASSE-Dundee-Crown : Randl 13-18-0-125. Prairie Ridge : Vasey 1-1-0-15.

RÉCEPTION–Dundee-Crown : Aguilar 4-44, Kennedy 4-41, Bell 3-22, Freeman 1-17, Benton 1-1. Prairie Ridge : L. Vanderwiel 1-15.

VERGES TOTAL : Dundee-Crown 312, Prairie Ridge 402.