Prairie Ridge QB Tyler Vasey dirige 6 joueurs de la région sur les listes All-State de l’IHSFCA – Shaw Local

Le quart-arrière de Prairie Ridge, Tyler Vasey, le nouveau détenteur du record de course en une saison de l’IHSA, était l’un des six joueurs de la région à faire partie des équipes All-State de l’Illinois High School Football Coaches Association dans leurs classes respectives.

Vasey et Nate Compere de Crystal Lake South ont réussi dans la classe 6A. Le joueur de ligne de Johnsburg Jacob Welch , le quart-arrière de Marengo Josh Holst et le porteur de ballon / ailier défensif de Richmond-Burton Steven Siegel ont été sélectionnés dans la classe 4A, et le joueur de ligne de Jacobs Will Seibert a été nommé dans l’équipe de classe 7A.

Vasey a couru pour 481 verges et huit touchés lors de la victoire 69-28 de samedi sur Harlem en quarts de finale des séries éliminatoires de classe 6A. Ce métrage lui a donné le record d’État pour les verges au sol en une saison, qui se situe à 3 609 avant le match de demi-finale de samedi contre St. Ignatius.

Nate Compere (76 ans, à gauche) de Crystal Lake South a été nommé dans l’équipe All-State de classe 6A de l’IHSFCA. (Patrick Kunzer pour Shaw Local)

Compere a joué sur les deux lignes pour South, qui a terminé deuxième de la Fox Valley Conference en marquant (311 en saison régulière) derrière les 397 de Prairie Ridge.

Welch et Holst sont des All-Staters à répétition dans la classe 4A qui seront coéquipiers la saison prochaine à la Northern Illinois University. Welch a joué sur les deux lignes et a aidé les Skyhawks à revenir en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2018.

Holst était un joueur à double menace au quart-arrière, courant pour 744 verges et 13 touchés tout en lançant pour 1 574 verges et 24 touchés avec seulement quatre interceptions.

Siegel était deuxième derrière Vasey sur la liste des courses de la zone avec 1 780 verges et 37 touchés, alors qu’il menait les Rockets (11-1) aux quarts de finale de classe 4A pour la quatrième saison consécutive.

Will Seibert (58 ans) de Jacobs poursuit Marcus Brown de Brother Rice lors de leur match de football de première ronde de classe 7A. Seibert est un All-Stater de classe 7A de l’IHSFCA. (Gregory Shaver — gshaver@shawmedia.com/Gregory Shaver — gshaver@shawm)

Seibert a joué sur les deux lignes pour Jacobs, qui a partagé le championnat FVC avec Huntley et Prairie Ridge, le tout à 8-1.

Six autres joueurs locaux ont obtenu une mention honorable All-State. Il s’agissait du porteur de ballon / receveur large de Johnsburg Jake Metze et du joueur de ligne RB Nate Komar (classe 4A), du secondeur de Burlington Central Robert Gall et du secondeur de Woodstock Aiden Johnson (classe 5A), du porteur de ballon de Crystal Lake South Nate Van Witzenburg (classe 6A) et du secondeur de Huntley Dashaun Manning (Classe 8A).