Prairie Ridge QB Tyler Vasey a battu le record de course de l’État. Voici comment l’ancien détenteur du record a réagi – Shaw Local

L’ancien demi offensif de Lexington, TJ Stinde, avait l’habitude de se faire piquer par ses coéquipiers de football wesleyens de l’Illinois.

Les autres Titans donnaient parfois du fil à retordre à Stinde en tant que détenteur du record de la saison de course de l’IHSA à 3 325 verges.

Stinde a couru pour ce total en 2009 alors que les Minutemen sont allés 13-1 et ont terminé deuxièmes de classe 1A contre Tuscola, perdant un match pour le titre 14-7.

“Je me souviens très bien de notre course en novembre”, a déclaré Stinde. “C’était l’une des parties les plus mémorables, c’est la course au championnat d’État et le fait d’y jouer. De toute évidence, cela ne s’est pas passé comme nous le souhaitions.

La marque de Stinde a duré 13 ans, jusqu’à ce que le quart-arrière de Prairie Ridge, Tyler Vasey, commence à attaquer la liste IHSA lors de la semaine 8, lorsqu’il a accumulé 334 verges au sol contre Crystal Lake South. Il n’a toujours pas arrêté.

Vasey a dépassé Stinde lorsqu’il a couru pour 481 verges lors de la victoire des quarts de finale des séries éliminatoires de la classe 6A des Wolves contre Harlem 69-28. Vasey se trouve maintenant à 3 780 verges après les demi-finales alors que Prairie Ridge (12-1) se dirige vers East St. Louis (11-2) à 13 h samedi au Illinois Memorial Stadium dans le championnat d’État de classe 6A.

“Il est en bonne voie pour dépasser les 4 000 m, c’est incroyable”, a déclaré Stinde. « Félicitations à lui. C’est un grand accomplissement. Je dois vivre avec pendant 12 ou 13 ans de toute façon. Il y a quelques années, quelqu’un était sur le point de le briser et n’a pas atteint le championnat d’État.

Stinde parlait de Justin Jackson de Glenbard North, maintenant porteur de ballon suppléant avec les Lions de Detroit. Jackson a terminé avec 3 171, deuxième sur la liste, après avoir joué seulement 11 matchs.

Comme Stinde, Vasey tire plaisir que son record soit venu alors que son équipe connaît un grand succès.

“Si je l’ai cassé et que nous n’avons atteint que le deuxième tour …”, a déclaré Vasey. «Mais maintenant, nous allons à un championnat d’État et nous espérons gagner ce match, cela montre beaucoup. Nous faisons quelque chose de bien dans le programme. Tout le monde travaille vers la même chose.

Hickey Thompson de Belleville Althoff a établi le record de la saison à 3 105 en 1990. Sean Dunning de Decatur St. Teresa a battu la marque de Thompson à 3 127 en 2005, puis Stinde a pris le relais quatre ans plus tard.

Après la semaine 7, Vasey a battu le record de course de l’État n’était pas encore sur le radar. Mais il a couru pour 1 115 verges au cours des semaines 8 à 10 et tous les paris étaient ouverts. Au cours des six derniers matchs, Vasey s’est précipité pour 2 046 verges et 32 ​​touchés.

“Je n’y ai pas beaucoup pensé pendant le match”, a déclaré Vasey. “C’était agréable de l’enlever de mon dos. Je ne voulais pas que tout le monde en parle. Je ne voulais pas que cela devienne une distraction parce que notre objectif était de gagner le match, pas pour mon exploit personnel.

Tyler Vasey de Prairie Ridge a couru 481 verges dans ce match contre Harlem, un quart de finale des séries éliminatoires de classe 6A, pour battre le record de la saison IHSA de l’ancien porteur de ballon de Lexington TJ Stinde. (Karen Naess pour Shaw Local)

« Évidemment, c’est cool. Ce n’est pas un exploit personnel pour moi, c’est un exploit d’équipe. C’est énorme pour notre programme. Je ne pourrais pas le faire sans la ligne offensive et les arrières, ils font tellement pour moi. Je ne pouvais même pas prendre cet honneur en tant qu’individu, je ne le vois que comme un honneur d’équipe. J’étais content, j’en ai fini avec ça et je n’ai plus eu à y penser.

Mike Castleman, entraîneur-chef de Lexington en 2009, est maintenant le directeur sportif d’Olympia. Castleman a déclaré que le record s’était produit de manière organique, derrière la solide ligne offensive des Minutemen et une défense exceptionnelle qui récupérait généralement rapidement le ballon.

“Il y a tellement de choses à propos de cette saison qui ont été mémorables”, a déclaré Castleman. « Pendant l’été, nous savions que nous avions quelque chose de spécial. J’étais encore un jeune entraîneur et j’espérais juste ne pas gâcher les choses.

« Dans une petite école, si vous pouvez mettre deux bonnes classes dos à dos, vous avez vraiment une chance de faire quelque chose de spécial. Nos classes juniors et seniors cette année-là étaient assez spéciales. Le record de TJ est en quelque sorte arrivé. Nous étions plus soucieux d’être une bonne équipe.

Castleman a déclaré que les Minutemen avaient souvent de plus grandes foules sur la route que leurs adversaires à domicile. Il a également déclaré que Stinde n’avait pas beaucoup porté le ballon dans les secondes mi-temps des matchs.

“Nous ne nous sommes pas du tout concentrés sur le record”, a déclaré Castleman. «Nous nous en tiendrions simplement à notre plan de match. TJ en moyenne environ 25 portées par match. Il n’a disputé le quatrième quart-temps que lors d’un seul match de saison régulière. Les autres matchs de la saison régulière, il jouerait une série au troisième quart et c’était à peu près tout.

L’ancien porteur de ballon de Lexington, TJ Stinde, a continué à jouer à Illinois Wesleyan après avoir établi le record de la saison IHSA à 3 325 en 2009. (Photo fournie par Illinois Wesleyan University Athletics)

Les séries éliminatoires étaient une autre histoire. Les Minutemen n’ont remporté aucune victoire éclatante, puisqu’ils ont triomphé par neuf, huit, 11 et sept points pour atteindre le match pour le titre.

“Je pense que nous avons dû marquer quelques touchés au quatrième quart dans la (demi-finale, une victoire 27-20 contre Lena-Winslow) qui nous a envoyés au match de championnat”, a déclaré Stinde.

Stinde mesurait 5 pieds 9 pouces et 195 livres au lycée et Lexington a utilisé un jeu de course de puissance avec lui comme point central. Il vit maintenant à Morris et travaille comme chef de projet pour une entreprise de construction. Il a également récemment rejoint la Chicago Association of Realtors.

“Nous avons couru beaucoup de lancers et c’était agréable de courir derrière l’arrière”, a déclaré Stinde. “J’ai beaucoup utilisé le bras droit au lycée et au collège.

“J’étais un coureur puissant. J’étais assez fort, au banc 350 au lycée. C’était un moment amusant. Je n’étais pas aussi rapide que j’aurais aimé l’être, je suis devenu beaucoup plus rapide à l’université en fait.

Stinde a couru pour 128 verges dans la défaite du championnat d’État. Il a dépassé Sean Dunning de Decatur St. Teresa (3 127) en demi-finale, bien qu’il n’y ait pas eu de grande fanfare à l’époque.

Castleman a déclaré que les Minutmen avaient fait des ajustements offensifs pour s’adapter à leurs joueurs. En deuxième année de Stinde, ils ont couru la triple option. Au cours de sa première année, ils avaient un quart-arrière athlétique et utilisaient un look de pistolet. Au cours de sa dernière année, il s’agissait d’un I-Pro derrière une ligne offensive solide et un arrière bloquant l’avance.

“Tout a fonctionné”, a déclaré Castleman. “TJ avait un style de course unique de vitesse et de puissance. Cependant, la plupart des entraîneurs ont parlé de son équilibre. Il n’a jamais été déséquilibré lorsqu’il a couru et que le contact a été établi.

“TJ était un type de joueur unique dans sa carrière.”