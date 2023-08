Prairie Ridge montre qu’il peut gagner avec la défense lors du premier match contre Jacobs – Shaw Local

L’entraîneur de Prairie Ridge, Chris Schremp, a vu de quoi la défense des Wolves pouvait être capable dans les jours qui ont précédé leur match d’ouverture de la Fox Valley Conference contre Jacobs, et cela s’est concrétisé dans une victoire de 6-0 avec un faible score.

Prairie Ridge a atteint le championnat d’État de classe 6A il y a un an grâce à son attaque prolifique et à son quart-arrière Tyler Vasey, qui a établi le record de l’IHSA en une seule saison avec près de 3 900 verges.

C’est juste un effort phénoménal, et nous l’avons vu se produire tout au long de la semaine. Nous avons été confrontés à une certaine adversité. Nous avons eu beaucoup de joueurs malades et nos enfants ont bien géré la situation. Ensuite, nous avons eu la chaleur et la défense était toujours bloquée. — Chris Schremp, entraîneur de Prairie Ridge

La défense des Wolves, quant à elle, a accordé plus de 30 points par match. Avec le retour de sept titulaires en défense, Schremp pensait que son équipe serait bien meilleure de ce côté-là.

« C’est un effort phénoménal dans tous les domaines, et nous l’avons vu se produire tout au long de la semaine », a déclaré Schremp. « Nous avons fait face à une certaine adversité. Nous avons eu beaucoup de joueurs malades et nos enfants ont bien géré la situation. Ensuite, nous avons eu la chaleur et la défense était toujours bloquée.

« Nous avons joué avec beaucoup d’intensité et nous avons très bien abordé. Nous n’avons pas vu grand-chose l’année dernière où nous avions une nuée de gars pour le football. [Jacobs] fonctionne dur. [Fullback Paulie Rudolph] C’est un joueur, il est difficile à faire tomber. Cela a demandé un effort d’équipe.

Le match de la semaine 1 contrastait fortement avec celui de la semaine 4 de la saison dernière lorsque Prairie Ridge (1-0, 1-0 FVC) et Jacobs (0-1, 0-1) ont combiné pour 11 touchés, une victoire de 42-35 pour le Aigles.

Le match d’ouverture de vendredi a eu un déroulement et une sensation très différents, les équipes combinant pour seulement 323 verges.

Prairie Ridge et Jacobs avaient deux possessions en première mi-temps, et un touché de 42 verges de Dom Creatore sur la première possession des Wolves s’est avéré être les seuls points du match et la différence.

Jacobs, pour sa part, a également été à la hauteur défensivement et a limité les Wolves à seulement 28 verges au cours des deux derniers quarts.

Creatore, une sélection de la première équipe du Northwest Herald All-Area la saison dernière, a joué la majorité des snaps en défense en sécurité et a été le meilleur coureur de Prairie Ridge avec 10 courses pour 57 verges.

Creatore et la défense des Wolves étaient impatients de faire leurs preuves vendredi.

«Nous savons l’année dernière que [teams] a fait quelques chiffres sur nous, alors nous voulions rembourser un peu cette somme », a déclaré Creatore. « Nous voulons leur montrer le type de défense que nous sommes et ce que nous avons pratiqué tout l’été. »

La défense de Prairie Ridge a une tâche difficile lors de la deuxième semaine contre Crystal Lake South, qui a marqué 41 points lors de la victoire d’ouverture de la saison contre Dundee-Crown. Les Wolves et les Gators ont joué deux fois l’an dernier et ont totalisé 207 points, les deux matchs sur un seul score.

Aigle blessé: Le joueur de ligne offensive de Jacobs, Matt Shannon, a quitté le match de la semaine dernière en raison d’une blessure à la jambe après le premier jeu offensif des Golden Eagles.

L’entraîneur de Jacobs, Brian Zimmerman, a déclaré que Shannon, titulaire de troisième année, était au quotidien.

Au sommet de leur métier : À 5 pieds 11 pouces, le quart-arrière de Crystal Lake South, Caden Casimino, n’est pas exactement le plus grand des joueurs. Mais on ne peut pas en dire autant de son corps de réception. Casimino a lancé trois passes de touché lors du deuxième quart-temps de 27 points des Gators lors de la victoire 41-16 de vendredi contre Dundee-Crown. Deux de ces scores sont allés à des receveurs répertoriés à 6 pieds 5 pouces.

La première frappe a été un lancer de 15 mètres vers Sasha Summers, qui a sauté haut par-dessus un défenseur de DC pour sécuriser le ballon. Juste avant la mi-temps, Casimino a lancé un ballon parfait à Colton Hess, qui a également pointé le ballon dans le coin de la zone des buts.

« C’est bien d’avoir des (grands) receveurs comme ça », a déclaré Casimino après le match. « Je viens de le mettre là-haut et ils peuvent aller le chercher. »

Activités extrascolaires coûteuses : Avec 7 :03 à jouer en première mi-temps, Zach Randl de DC a lancé une passe de touché de 19 verges à Kali Freeman. À la fin de la pièce, Collin Einhorn de DC et Michael Knowles de South se sont engagés dans une escarmouche d’après-jeu qui s’est terminée par des coups de poing des deux joueurs.

Les officiels sont rapidement intervenus et ont séparé les joueurs, mais tous deux ont été expulsés. Un deuxième joueur du Sud, AJ Avery, étudiant en deuxième année, a également été expulsé pour avoir quitté le banc et être entré sur le terrain alors que le combat se déroulait. Selon les règles de l’IHSA, les trois joueurs rateront leurs matchs cette semaine.

L’efficacité compte : Malgré le score final déséquilibré (41-16), les chiffres offensifs finaux montrent une perspective différente. DC a en fait dépassé South en termes de verges totales, 291-271, et les Chargers ont dirigé presque deux fois plus de joueurs que les Gators.

DC a précipité le ballon 35 fois et Randl a tenté 37 passes pour un total de 72 jeux. South, quant à lui, a lancé le ballon 20 fois et tenté 17 passes pour un total de 37 jeux.

Petite semaine : Woodstock North fait face à un court temps de préparation pour son match de 19 heures à Harvard jeudi. Le Thunder a débuté samedi avec une défaite de 25-12 contre Johnsburg, ne donnant à North que quatre jours de préparation au lieu des six normaux.

Les équipes de la Conférence Kishwaukee River/Interstate 8 ont prévu des matchs le jeudi ou le samedi cette saison en raison du manque d’officiels. North en a reçu un de chaque au cours des deux premières semaines.

« C’est une courte semaine. Nous devons passer à demain », a déclaré l’entraîneur du Thunder, Matt Pollnow, après le match de samedi. « Nous devons les faire venir et nous préparer pour Harvard. »

Le dimanche de North est donc devenu son samedi habituel, il n’y avait pas de dimanche de congé et c’était le lundi de retour au travail.

Belle confrontation : Le match entre Richmond-Burton et Marian Central, toutes deux parmi les 10 meilleures équipes de leur catégorie, a été à la hauteur de ses attentes. RB, n°3 dans le sondage Associated Press Class 4A, a battu les Hurricanes, n°7 en 2A, 41-29.

La première mi-temps a été aussi divertissante que possible. Marian a marqué pour prendre les devants, RB a récupéré le ballon avec moins de 2 :00 à jouer et a répondu, puis les Hurricanes ont failli marquer à nouveau avant la mi-temps. Le quart-arrière Cale McThenia a décoché une passe au receveur Christian Bentancur, qui a attrapé le ballon dans la zone des buts mais était juste hors des limites.

C’était la première fois que les deux équipes jouaient depuis 2001, un match dans lequel Marian marquait tard pour une victoire 23-21. Les Hurricanes ont remporté quatre championnats d’État de classe 2A dans les années 1980 et les Rockets ont remporté le titre de classe 2A en 1992 et le championnat de classe 4A en 2019.

• Sam Natrop et Joe Stevenson ont contribué à ce rapport.