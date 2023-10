Prairie Ridge fait preuve d’équilibre en battant Burlington Central – Shaw Local

BURLINGTON – Prairie Ridge a trouvé l’équilibre idéal qu’il recherche chaque semaine contre Burlington Central.

L’offensive des Wolves a produit 383 verges, tandis que la défense a limité les Rockets à 37 verges au sol lors d’une victoire de 42-7 à la Fox Valley Conference vendredi soir à Rocket Hill.

Prairie Ridge (7-0, 7-0 FVC) ressemblait tout à fait à l’équipe la mieux classée dans le sondage de classe 5A de l’Associated Press.

« Notre équipe, l’offensive, la défense et les équipes spéciales, ont toutes été exceptionnelles et c’est très satisfaisant pour nous, en tant qu’entraîneurs, de voir », a déclaré l’entraîneur des Wolves Chris Schremp. « Nous pouvons faire circuler le ballon avec des coureurs formidables et chaque semaine, quelqu’un intervient en défense. »

Le porteur de ballon Jack Finn et le quart-arrière Joey Vanderwiel ont donné un bon départ à l’offensive des Wolves. Lors du troisième jeu du match et de sa première course du match, Finn a couru pour un touché de 21 verges. Lors du premier jeu de la possession suivante, Vanderwiel s’est frayé un chemin pour un touché de 73 verges pour donner une avance de 14-0 aux Wolves quelques minutes seulement après le début du match.

«Nous voulions vraiment sortir en force ce soir, et grâce à notre ligne offensive et à notre exécution, nous avons réussi à le faire», a déclaré Finn. Le porteur de ballon junior a marqué deux autres touchés en première mi-temps sur des courses de 50 et 30 verges tout en terminant le match avec 144 verges en huit courses.

Vanderwiel, le quart-arrière senior, a également connu une grosse première mi-temps, courant pour 129 verges et marquant un autre touché pour mener PR à une avance de 35-0 à la mi-temps.

« Vous pouvez éliminer un gars ou vous concentrer sur l’arrêt d’un gars sur notre attaque, mais nous en avons d’autres qui peuvent nous diriger et ce soir, c’était Jack et Joey », a déclaré Schremp.

Vanderwiel a réussi 3 passes sur 4 pour 73 verges. Le porteur de ballon Luke Vanderwiel a marqué sur une course de 13 verges et a reçu 35 verges. Elijah Loeding a réussi un attrapé pour 38 verges.

La défense de Prairie Ridge était prête à relever le défi. Le secondeur Jace Kranig a réussi deux sacs, le joueur de ligne Gavin Tinch a réussi deux plaqués pour perte, le secondeur Giovanni Creatore a ajouté un plaquage pour perte et Luke Vanderwiel a réussi une interception.

« En tant qu’unité, nous continuons de nous améliorer et ce soir, notre ligne défensive a vraiment bien joué, permettant aux secondeurs de jouer librement et de jouer lorsque nous en avions l’occasion », a déclaré Kranig.

Central (3-4, 3-4) a réussi à trouver un rythme dans le jeu de passes en seconde période et c’est quelque chose sur lequel ils peuvent s’appuyer avant les deux dernières semaines de la saison régulière.

« Nous avons toujours été une excellente équipe en seconde période, mais ce serait bien de retrouver cette deuxième vitesse en première mi-temps et de nous faire sortir plus rapidement pour commencer les matchs », a déclaré l’entraîneur central Brian Iossi.

Le quart-arrière des Rockets, Landon Arnold, a terminé 12 sur 19 pour 186 verges, dont une passe de touché de 48 verges à Caden West, qui a terminé avec quatre attrapés pour 85 verges.

Prairie Ridge accueille Crystal Lake Central la semaine prochaine, tandis que Central se dirige vers le Hampshire.