Prairie Ridge et Crystal Lake South peuvent tous deux bénéficier du match de vendredi – Shaw Local

Prairie Ridge et Crystal Lake South ont tiré quelque chose de positif du match de la Fox Valley Conference de vendredi.

Prairie Ridge a remporté une victoire de 48-41 et a été poussé jusqu’au bout, un avantage certain avec les séries éliminatoires commençant la semaine prochaine. Les Wolves ont également appris une leçon contre une équipe du Sud qui a été inspirée et les a dominés en première mi-temps.

Les Gators n’étaient pas satisfaits de la défaite, mais sont repartis en sachant que, lorsqu’ils sont sur leur jeu, ils peuvent jouer avec les meilleurs de la classe 6A.

Sud menait 27-14 après sa meilleure moitié de saison. Mais les Wolves et le quart-arrière Tyler Vasey se sont ralliés en seconde période pour une victoire qui a maintenu Prairie Ridge à égalité au premier rang du FVC avec Huntley et Jacobs à 7-1.

L’attaque puissante de Prairie Ridge n’a gagné que 140 verges en première mi-temps, tandis que Vasey a été limité à 33. De l’autre côté, South avait 318 verges et a déplacé le ballon à volonté contre les Wolves.

“C’était un cas de joueurs de football du secondaire se sentant un peu confiants en eux-mêmes, c’est-à-dire en nous, et ne faisant pas notre truc normal”, a déclaré l’entraîneur des Wolves Chris Schemmp. « Nous n’étions pas sortis du ballon. Ils nous battaient hors du ballon. Ils nous battaient physiquement. Ils nous l’ont apporté. Ils sont venus prêts à partir.

Schremp a déclaré que les entraîneurs se sont un peu enflammés avec leurs discussions à la mi-temps et qu’il a aimé la façon dont les joueurs ont réagi.

“Nous avons fait ce que nous avons été entraînés [to do]. C’est vraiment aussi simple que cela », a déclaré Schremp. “L’ajustement à la mi-temps était:” Les gars, faites ce que nous vous avons entraîné toute la semaine. Et nous avons fait mieux. »

Fan de Vasey pour 301 verges et cinq touchés en seconde période pour terminer avec 334 verges.

« Nous avons fait face à de l’adversité en première mi-temps. Ce n’était pas une moitié de Prairie Ridge », a déclaré Vasey. «Cela nous motive pour les séries éliminatoires. Nous avons beaucoup à apprendre dans le cinéma. Nous devons le surveiller. Notre première mi-temps n’a pas été géniale, nous devons apprendre beaucoup.

Le joueur de ligne offensive-défensive du Sud Nate Compere estime que les Gators devraient être confiants, malgré le résultat.

“Attention”, a déclaré Compère. « Nous sommes dangereux. Je sais que le tableau de bord est en leur faveur, mais nous sommes dangereux, mec. On peut jouer avec n’importe qui. Nous croyons que chaque jour nous allons travailler. Nous sommes prêts.”

Dominic Creatore de Prairie Ridge fait une longue course lors d’un coup d’envoi contre Crystal Lake South lors de la semaine 8.



Content de te revoir: Schremp est ravi d’avoir deux de ses meilleurs joueurs de retour sur le terrain, le demi défensif Dom Creatore et le joueur de ligne offensive-défensive John Fallow. Creatore a subi une fêlure au poignet gauche contre Jacobs lors de la semaine 4. Fallow a subi une blessure à la jambe à peu près au même moment.

“Tyler Vasey est notre meilleur joueur de football, John et Dom sont proches deuxième et troisième”, a déclaré Schremp. « Ce sont deux des meilleurs joueurs de notre conférence. J’étais vraiment content des gars qui les ont remplacés pendant leur absence. Les avoir de retour fait toute la différence.

Creatore joue avec un plâtre et un rembourrage sur sa main gauche. Il a eu la main sur deux passes en première mi-temps, mais n’a pas pu s’accrocher au ballon.

“Je dois le matraquer”, a déclaré Creatore. “Je ne sais pas, c’est un peu plus difficile à attraper avec ça, c’est sûr.”

Creatore, qui est revenu lors de la semaine 7, a porté le ballon lors d’un long retour de coup d’envoi qui, avec une pénalité de plaquage au collier de cheval, a donné le ballon aux Wolves au 13 de South au deuxième quart, préparant un touché.

Penza revient de blessure : Jason Penza de Crystal Lake Central est revenu sur le terrain pour la première fois depuis qu’il a subi une fracture du cubitus – l’un des deux os de l’avant-bras – lors d’une défaite la semaine 1 contre Huntley.

Penza a été autorisé à jouer par les médecins et a annoncé son retour avec une prise de 38 verges lors du premier jeu du match contre McHenry. Le junior de 6 pieds 2 pouces a terminé avec un record d’équipe de cinq attrapés et 83 verges.

Penza était le quart-arrière partant de l’équipe pour ouvrir la saison, mais les Tigers ont dû déplacer leur meilleur receveur George Dimopoulos au quart-arrière une fois que Penza n’a pas pu jouer. Central a une fiche de 2-6 avant son match de la semaine 9 contre son rival de Crosstown, Prairie Ridge.

« C’est génial de le revoir », a déclaré l’entraîneur des Tigers, Dirk Stanger. “Le gamin a traversé tellement de choses cette saison que vous ressentez pour lui. Le voir là-bas à quelque titre que ce soit, c’est génial de l’avoir habillé. Je pense qu’il a bien joué. Il est toujours en train de se remettre dans le bain des choses.

Travailler à travers cela: Les plaqués offensifs de Huntley, Luke Griskey et Eric Bower, ont dû faire face à des problèmes de blessures cette saison, mais les deux sont de retour dans la formation en vue des séries éliminatoires.

Griskey (6 pieds 5 pouces, 265 livres) a raté quatre matchs en raison d’une entorse à la cheville et Bower (6 pieds 6 pouces, 265 livres) a eu un problème à l’épaule toute la saison. Griskey est engagé à l’Air Force Academy, Bower jouera à la NCAA Division I Butler, qui joue dans la Pioneer Football League, une conférence FCS qui n’attribue pas de bourses sportives.

Griskey est tombé sur un joueur de McHenry lors de la semaine 2 et a pu revenir un peu plus vite qu’on ne le pensait initialement.

“Nous avons tenu (Griskey) et environ trois semaines se sont écoulées et ça allait mieux et (il y a deux semaines) nous l’avons saupoudré à l’entraînement et il a prouvé qu’il pouvait faire tout ce que nous avions besoin de lui”, a déclaré l’entraîneur des Red Raiders, Mike Naymola. « Nous l’avons fait sortir en deuxième mi-temps.

“Il a fait d’énormes progrès au cours des trois semaines qui ont suivi sa fermeture. Nous ne nous attendions pas à ce qu’il revienne avant (semaine 8 ou 9). Le faire revenir là-bas était un gros problème pour nous.

Bower est tombé cet été après avoir livré un bloc de crêpes et a été diagnostiqué avec un labrum déchiré. Il tomba directement sur l’épaule et la sentit éclater.

“Pendant l’entraînement, je le prends un peu léger”, a déclaré Bower. “Venez le temps de jeu, je suis plein aller. Je l’ai eu sublux, ressort et rentre quelques fois pendant les jeux. Mais heureusement, à chaque fois que cela arrive, nous marquons un touché donc je n’ai qu’à rester là sur PAT, je n’ai pas besoin de mon bras pour ça.

«Je suis capable de jouer jusqu’au bout et les entraîneurs et soigneurs s’en occupent. Mes entraîneurs sont vraiment compréhensifs.

Jake Metze de Johnsburg reçoit un coup de pouce de son coéquipier Jacob Welch après un touché de Metze contre Marengo plus tôt cette saison.

Les Skyhawks prêts pour le retour : Johnsburg (4-4) a commencé la saison 1-3 avec une marge d’erreur minimale. Depuis lors, les Skyhawks ont une fiche de 3-1, avec seulement une défaite à la semaine 7 contre l’invaincu Richmond-Burton.

Après la victoire 30-6 de vendredi contre Woodstock, Johnsburg n’a qu’à vaincre Harvard sans victoire vendredi pour gagner un retour en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2018.

“Après ce soir, je me sens vraiment bien là où nous en sommes”, a déclaré le receveur-arrière défensif Ian Boal. «Nous avons beaucoup de confiance pour la semaine prochaine, surtout après la façon dont notre défense a joué. Nous serons prêts pour le match de Harvard.

Steve Soucie de Shaw Local, qui met à jour les projections des séries éliminatoires chaque semaine, avait Johnsburg dans le champ de classe 3A la semaine dernière.

“Je suis vraiment excité d’aborder le match de Harvard”, a déclaré le joueur de ligne offensive-défensive Jacob Welch. “Nous avons travaillé très dur depuis l’été, j’ai eu des monteurs de ligne chez moi pendant l’été pour regarder un film et voir tout cela se mettre en place à ce moment de l’année est gratifiant.”

Liens familiaux: L’ancien entraîneur de Crystal Lake South, Chuck Ahsmann, a été nommé capitaine honoraire pour le match de vendredi contre Prairie Ridge. Ahsmann est sorti pour le tirage au sort avant le match avec les capitaines de South.

Sur la touche de Prairie Ridge se trouvait Joey Ahsmann, le fils de Chuck, qui est entraîneur adjoint des Wolves.

• Alex Kantecki et Thom Gippert ont contribué à ce rapport.