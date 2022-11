Prairie Ridge, East St. Louis se préparent pour le match revanche du championnat d’État de classe 6A 2019 – Shaw Local

L’entraîneur de Prairie Ridge, Chris Schremp, comprend l’immense défi qui attend son équipe samedi alors que les Wolves se préparent à affronter une ligne offensive d’East St. Louis avec quatre des cinq partants pesant plus de 300 livres.

“En le regardant sur film, c’est assez intimidant”, a déclaré Schremp. «Nous prêchons le feu bas et le séjour bas, et c’est exactement ce que nous devons faire. Si nous nous levons et essayons d’affronter l’un de ces gars, le jeu se terminera rapidement.

Les Wolves (12-1), têtes de série n°2, font face à leur plus grand défi de la saison à ce jour lorsqu’ils affrontent le n°6 East St. Louis (11-2) dans le championnat d’État de classe 6A à 13 h samedi à l’Université de Stade commémoratif de l’Illinois à Champaign.

Prairie Ridge participe à son premier championnat depuis 2019 et au cinquième de l’histoire du programme – le tout depuis 2011. Les Flyers disputent leur troisième match pour le titre consécutif. East St.Louis est tombé contre Cary-Grove 37-36 lors du championnat 6A de l’an dernier et a battu Prairie Ridge 43-21 en 2019.

L’une des premières choses que Schremp a faites pour se préparer à East St. Louis a été de regarder le film du match pour le titre 6A de l’année dernière.

« J’ai parlé à [C-G coach] Brad [Seaburg] déjà », a déclaré Schremp lundi. « En tant qu’entraîneur, vous essayez toujours d’obtenir tous les avantages que vous pouvez. Leur attaque est quelque chose que nous ne voyons pas dans la Fox Valley, juste la vitesse qu’ils ont partout sur le terrain.

“[We have to] mettre la pression sur leur quart-arrière, mais aussi arrêter leur incroyable mur de ligne offensive et ralentir ce jeu de course.

TaRyan Martin d’East St. Louis évite un tacle lors d’une course contre Lemont lors de la demi-finale de classe 6A à Lemont samedi. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

L’entraîneur d’East St. Louis, Darren Sunkett, a plaisanté après le championnat d’État de l’an dernier contre Cary-Grove en disant qu’une autre équipe devait éliminer les Troyens des séries éliminatoires, afin que les Flyers n’aient plus à revoir la triple option.

Maintenant, son équipe doit trouver un moyen de ralentir le leader de la course en une seule saison de l’État dans Wolves QB Tyler Vasey.

« Infractions très similaires. Vraiment, ce sont des délits de copie », a déclaré Sunkett. “J’espère que nous pourrons faire beaucoup mieux pour ralentir ces gars-là. Nous n’avons pas fait du bon travail l’année dernière, et [it’s] quelque chose sur lequel nous travaillons depuis l’intersaison. Nous avions en quelque sorte le sentiment que nous reverrions ce type d’infraction.

Sunkett a déclaré que les Flyers ne peuvent pas simuler ce que font les Wolves en attaque.

“L’essentiel est de comprendre leurs schémas de blocage”, a déclaré Sunkett. «Leur quart-arrière est le gars principal, nous devons donc le ralentir et forcer le ballon hors de ses mains et faire en sorte que d’autres gars nous battent qui n’ont pas porté le ballon autant.

«Nous voulons mettre le cap sur [Vasey] et retirer le ballon de ses mains. Mettez-les dans des situations de deuxième et longue, de troisième et longue et faites-leur faire des choses qu’ils n’ont pas l’habitude de faire.

Lorsque les Wolves sont en défense, ils auront également les mains pleines.

Les Flyers – qui ont une moyenne de 45,5 points par match en attaque et moins de neuf points par match en défense, dont trois blanchissages pour commencer les séries éliminatoires – sont menés par le porteur de ballon de deuxième année TaRyan Martin, qui a 1382 verges et 21 touchés.

Le quart-arrière junior Robert Battle a lancé pour 1 917 verges, ainsi que 21 touchés et cinq interceptions. Battle a également 670 verges et 10 touchés au sol, et le porteur de ballon Larevious Woods a couru pour 761 verges et 12 touchés.

Jesse Watson mène les receveurs avec 455 verges et huit touchés. Christopher Bennett a 437 verges et trois scores, et Dejerrian Miller a 377 verges et quatre touchés. En défense, East St. Louis compte trois joueurs avec plus de 10 sacs: le secondeur Dominic Dixon (11 sacs), le secondeur Antwon Hayden (10) et le joueur de ligne défensive Keshawn Hayden (10).

Tyler Vasey, de Prairie Ridge, cherche le terrain de jeu contre St. Ignatius lors de la demi-finale des séries éliminatoires de football de classe 6A à Crystal Lake samedi. (Patrick Kunzer pour Shaw Local)

Une grande clé sera d’obtenir des verges positives au premier essai, a déclaré Schremp.

“Nous l’appelons dans notre attaque, ‘Rester dans les délais.’ », a déclaré Schremp. « Sortir du ballon. Gagner trois ou quatre mètres. Nous ne voulons pas nous retrouver dans des situations de dépassement contre East St. Louis parce que c’est ce qu’ils font le mieux.

Schremp a déclaré que le plus gros avantage du championnat 2019 contre East St. Louis était de voir que les Wolves pouvaient rivaliser avec n’importe qui.

Il espère que cette leçon collera avec le groupe actuel de loups.

“Sur le plan du schéma, je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit que nous ayons appris en les jouant que vous ne pouvez pas retirer d’un film ordinaire”, a déclaré Schremp. « Je pense que la chose la plus importante pour nos gars a été de nous voir affronter une équipe qui a un si haut niveau de talent. Voyant que nous pouvons rivaliser avec un tacle de 6-6, 350 livres et que nous pouvons réussir.

“C’est la chose la plus importante … ces gars qui voient que nous avons vraiment eu une chance de gagner ce dernier match contre eux.”