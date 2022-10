Prairie Fox Lit Fest à Ottawa amènera 19 auteurs au bloc Jordan – Shaw Local

La célébration annuelle de la littérature du Prairie Fox Book Store, Lit Fest, est prévue de 10 h à 16 h le samedi 15 octobre, au bloc Jordan à Ottawa, où 19 auteurs prévoient de visiter avec leurs livres.

L’événement comprendra également une vente de livres d’occasion.

Les auteurs incluent les auteurs/illustrateurs primés DJ Corchin et Dan Dougherty, qui monteront sur scène à 10 h 30, pour présenter des illustrations d’amour et donner une lecture pour lancer la journée, ce qui conduira l’historienne et auteur mystère Susanna Calkins à prendre La scène.

Le responsable des événements spéciaux de Prairie Fox, Dylan Conmy, a déclaré qu’il était ravi d’entendre chacun des auteurs parler et partager leurs histoires.

“Nous avons le professeur et auteur Brett Ashley Kaplan qui sera notre dernier auteur vedette et elle a ce livre génial intitulé” Rare Stuff “”, a déclaré Conmy. «Mais elle fait en fait des études sur l’Holocauste, les souvenirs et le génocide. C’est son premier roman et il comprend des baleines parlant yiddish.

L’acteur d’histoire Paddy Lynn sera également présent à 11h30 pour interpréter des histoires effrayantes pour les enfants de 5 ans et plus.

Conmy a déclaré que Lynn interagissait avec les enfants et les invitait sur scène pour l’aider à raconter les histoires, quelque chose de convivial pour les enfants que Lit Fest n’avait pas eu dans le passé.

“Nous avons des auteurs locaux et régionaux, certains nouveaux et certains que nous avons eu dans le passé et beaucoup que nous avons en consignation ici au magasin”, a déclaré Conmy. “Il y a Jillian Duchnowski qui a écrit” Traveling Mermaid of Starved Rock “et LA Guettler, qui est l’un de mes favoris personnels qui a écrit” Red Darkling “et” Bonkpocalypse “.”

Joelle Charbonneau, auteure pour jeunes adultes à succès du New York Times, était conférencière invitée au Lit Fest 2021 à Ottawa. Cette année, 19 auteurs seront de passage au Lit Fest. (Katy Arnold pour Shaw Media)

Guettler est déjà apparue au Lit Fest, et Conmy a dit qu’elle écrirait des limericks à sa table.

Parmi les autres auteurs présentés figurent Deb Borys, Morgan Carretto, Robert Cooke, Tom McKay, Sue Mydliak, Otto Shafer, Marydale Stewart, Carol Pau, Jannifer Powelson, Anne Terpstra et Chris White.

Il y aura des performances musicales de l’artiste folk Dustin Darnold et du groupe de violon et banjo The Templetons, ainsi que de la nourriture de Yim Curry, Thyme Craft Kitchen et Keely’s Castle. Cats Q, le grand champion de Smoketober, proposera également des sandwichs au porc effiloché et à la longe de porc accompagnés de haricots et de salade de chou.

Lit Fest aura un stand de pop-corn dont tous les bénéfices iront à la promenade Out of the Darkness, qui a lieu samedi à 11 heures à Washington Square.

Conmy a déclaré que le produit de la vente de livres d’occasion ira à la bibliothèque Imagination de Prairie Fox et que des fonds iront au fonds d’ascenseur de la librairie, avec l’idée d’ouvrir le deuxième étage pour avoir un espace dédié aux librairies pour enfants.

“Nous devons le rendre compatible ADA avant de faire quoi que ce soit d’autre”, a déclaré Conmy. “Le plus gros obstacle à cela est l’ascenseur.”

Conmy a déclaré que toute la librairie pour enfants déménagera à l’étage et que Prairie Fox accueillera des programmes STEM et qu’il y aura des enseignants qui pourront diriger des programmes de tutorat, ainsi qu’un espace pour un théâtre communautaire pour enfants et une scène pour qu’ils répètent et se produisent.

Conmy a déclaré que toute personne ayant utilisé des livres qu’elle aimerait donner pour la vente peut les déposer à la librairie Prairie Fox, 719, rue La Salle. Il y aura une voie de dépôt de 10 h à 16 h samedi.

Horaire de présentation :

10h30 à 11h : Auteurs/illustrateurs DJ Corchin et Dan Dougherty (scène)

11h à 12h : Les Templetons

11h30 : Acteur de l’histoire Paddy Lynn (pelouse)

11 h 30 à 12 h : Historienne, professeure et auteure Susanna Calkins (scène)

12h30 à 13h : Professeur et auteur Brett Ashley Kaplan (scène)