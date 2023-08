Prairie Fox Books à Ottawa annonce les gagnants du salon des affaires pour enfants – Shaw Local

Les frères et sœurs Savannah et Jonathon Guzman, de Leland, ont transformé les crayons de couleur « aléatoires » de leur maison en une entreprise commerciale en les faisant fondre et en les transformant en de nouvelles formes amusantes telles que des cochons, des lettres, des manettes de jeu et des legos. (Maribeth Wilson)