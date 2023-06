Prairie Fest Quilt Show et tombola du 16 au 18 juin – Shaw Local

Les résidents de la région qui apprécient la beauté des courtepointes familiales ou des courtepointes récemment créées ou achetées sont invités au salon de courtepointes PrairieFest 2023.

Le spectacle de cette année aura lieu du 16 au 18 juin lors de la célébration communautaire annuelle PrairieFest au musée historique Little White School d’Oswego, 72 Polk St. (Jackson at Polk).

Les heures d’ouverture du Quilt Show sont de 10 h à 16 h les vendredi et samedi 16 et 17 juin et de midi à 16 h le 18 juin.

Le spectacle est co-organisé par le Quilters Dozen Quilt Club, le Oswegoland Park District et le Little White School Museum.

Un évaluateur de courtepointes certifié sera disponible pour évaluer les précieuses courtepointes des visiteurs pendant le salon les 16 et 17 juin. Il y aura des frais d’évaluation.

La collecte de fonds annuelle de la tombola Quilters Dozen est maintenant en cours

The Quilters Dozen organise sa collecte de fonds annuelle, le PrairieFest Quilt Raffle. Un heureux gagnant remportera la courtepointe PrairieFest 2023, « Mesmerize », conçue par Natalia Bonner pour Moda Fabrics. Son motif graphique de carrés dans des tons crème, beige, or et noir doux donne à la courtepointe une sensation dramatique. Il mesure 60 pouces sur 73 pouces, pour décorer un canapé ou créer un présentoir mural. Il est entièrement fait de tissu de coton de qualité, de molleton et de fil. La courtepointe PrairieFest de cette année a été cousue à la machine et habilement piquée à la main par les membres de la douzaine de quilters.

Le don de tombola de couette est de 1 $ le billet ou de six billets pour 5 $. Les billets de tombola sont disponibles auprès des membres du club de courtepointe et par groupes de six en ligne au Prairiefest.com site Internet. Des billets pour la courtepointe tirée au sort seront également vendus pendant le spectacle de courtepointe. Les bénéfices sont reversés au poste 675 de la Légion américaine d’Oswego et à la célébration Prairiefest du district d’Oswegoland Park.

La douzaine de quilters se réunit chaque semaine au Oswego American Legion Post 675, 19 W. Washington St., Oswego. Pour plus d’informations sur le Quilt Show, la collecte de fonds de tirage au sort de cette année ou le Quilters Dozen Club, appelez Diana Schlosser au 630-554-9367 ou Sue Matile au 630-554-8743.