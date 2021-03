Prague déploie des troupes dans les rues tchèques pour appliquer les nouvelles règles sévères de Covid au milieu d’un taux d’infection record et d’un pic d’hospitalisations

Quelque 30000 policiers et soldats ont été déployés à travers la République tchèque et à 500 points de contrôle de sécurité mis en place dans le but d’appliquer des règles renforcées sur les coronavirus, alors que le pays lutte contre le pire taux d’infection au monde.

Les nouvelles mesures, introduites lundi, interdisent aux Tchèques de quitter leur quartier sauf pour des raisons essentielles, comme prendre soin de personnes vulnérables ou travailler.

Les agents sont autorisés à effectuer des contrôles aléatoires et les personnes sont tenues de produire des documents personnels sur demande, avec des amendes pouvant aller jusqu’à 20 000 couronnes tchèques (920 dollars) pour les contrevenants aux règles.

Les masques faciaux de qualité supérieure sont également désormais obligatoires dans de nombreuses régions, tandis que des couvre-feux de 21 h 00 à 5 h 00 ont été introduits et que les gens ne peuvent faire de l’exercice – ou promener leur chien – que dans leur municipalité locale.

Les mesures renforcées interviennent après que le Premier ministre Andrej Babis a déclaré ce week-end un nouvel état d’urgence de 30 jours, qui durera jusqu’au 28 mars.

Le Premier ministre a mis en garde contre l’immense pression que d’autres infections entraîneraient pour les hôpitaux, affirmant que sans la répression supplémentaire «Notre système de santé ne pourra tout simplement pas y résister.»

Babis a également confirmé que la variante sud-africaine la plus infectieuse du virus avait été détectée dans le pays.

C’est une inquiétude pour les chefs de la santé tchèques, car la variante britannique a déjà déchiré le pays et augmenté le nombre d’infections.

Dimanche, le système de santé tchèque a connu une journée presque record, avec 7 049 patients atteints de Covid-19 à l’hôpital, dont 1 507 en soins intensifs.

Le taux d’infection du pays sur sept jours était de 109,82 pour 100 000 habitants – le pire par habitant au monde, selon les données de l’Université Johns Hopkins.

Le pays, qui compte 10,7 millions d’habitants, a enregistré au moins 1,24 million de cas de Covid-19 au total à ce jour et 20 469 décès liés au virus.

