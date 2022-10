Pragnya Mohan remporte l’or au triathlon ; Les services continuent en mars

Pragnya Mohan du Gujarat a fait la lumière sur le son surround des attentes pour remporter la médaille d’or du triathlon individuel féminin des 36e Jeux nationaux avec un spectacle puissant à l’IIT Gandhinagar dimanche.

A LIRE AUSSI| CR7-Hundred: Cristiano Ronaldo marque le 700e but de son club lors de la victoire contre Everton

Elle a dominé le peloton avec facilité, décrochant le troisième temps le plus rapide en natation et les temps les plus rapides en cyclisme et en course à pied, pour laisser Mansi Mohite du Maharashtra haletant bien plus de 5 minutes derrière elle. S. Aarthi du Tamil Nadu a remporté le bronze.

L’or de Pragnya, après avoir terminé dixième lors de la dernière édition des Jeux, a gonflé le total d’or du Gujarat à un impressionnant 12.

Adarsh ​​Muralidharan Sinimol a remporté la médaille d’or du triathlon masculin pour continuer la chasse aux médailles des Services. Avec des titres à venir en Wushu et en canoë-kayak, ils ont terminé la journée avec un décompte de 51 médailles d’or, 33 d’argent et 29 de bronze pour un total de 113 médailles. Haryana (31 médailles d’or) et Maharashtra (29) ont poursuivi leur combat pour la deuxième place au classement des médailles.

Pondichéry est devenue la 28e équipe à remporter au moins une médaille d’or aux 36e Jeux nationaux lorsque V. Sasikala et A. Kanimozhi ont battu Manisha Zala et Nippa Barad lors de la finale féminine de volleyball de plage à Surat. Jusqu’à présent, pas moins de 32 équipes ont remporté au moins une médaille chacune aux Jeux.

Les services ont été aidés alors que leurs athlètes ont remporté les quatre médailles d’or offertes dans les sprints de canoë et de kayak sur la rivière Sabarmati à Ahmedabad. Le Madhya Pradesh a grimpé à la 10e place du classement, profitant de son balayage des épreuves de slalom. Les kayakistes Hitesh Kewat et Shikha Chouhan, et les canoéistes Vishwajit Singh Kushwaha et Jahanvi Srivastava ont fait le tour des vedettes pour eux.

https://www.youtube.com/watch?v=lMahvLGjP7o” width=”942″ height=”530″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”>

Karandeep Kochhar (Chandigarh) signé sa quatrième carte sous-par à repartir avec l’or de golf individuel masculin avec un superbe score de 21 sous pour les quatre tours au Kensville Golf and Country Club près d’ici. Sa performance était suffisante pour que Chandigarh remporte également la médaille d’or par équipe masculine, bien que son coéquipier Anant Singh ait terminé avec un 16-over.

De même, Avani Prasanth du Karnataka a joué dans la compétition féminine, remportant la médaille d’or individuelle avec un pair pair 288 tout en jouant un rôle majeur dans la victoire de l’équipe devant Haryana. Amanpreet Kaur (Punjab) a eu un tour inoubliable, avec cinq bogeys sur les 9 premiers trous pour terminer la journée avec un 8-over pour perdre son emprise sur la médaille d’or et prendre l’argent.

Dans les compétitions de boxe à le complexe Mahatma Mandir, le médaillé d’argent du championnat national Ankit Sharma (Haryana), Sparsh Kumar (Punjab) du Punjab, Avinash Chandel (Himachal Pradesh) et Karan Rupini (Tripura) se sont assurés des médailles dans la catégorie des 51 kg hommes.

Ankit, un Khelo Inde médaillé d’or aux Jeux de la jeunesse 2020, était dans une ligue à part chez les poids mouches masculins, enregistrant un impressionnant Victoire 4-1 aux points sur Ajay Pendor du Maharashtra pour se qualifier pour les demi-finales. Karan Rupini a déchaîné sa fureur au deuxième tour avec un coup de poing puissant pour rendre un verdict à élimination directe contre Bhim Pratap Singh du Rajasthan.

La pugiliste extrêmement talentueuse de l’Haryana Minakshi, qui utilise les Jeux nationaux pour la peaufiner préparation pour les Championnats d’Asie à Amman plus tard ce mois-ci, a enregistré une victoire dominante pour accéder aux demi-finales féminines.

Les champions en titre du Pendjab ont organisé un affrontement répété avec Haryana lors de la finale de hockey féminin, les deux puissances remportant des victoires contrastées au stade Maj. Dhyan Chand à Rajkot. Le Pendjab a eu raison d’un Madhya Pradesh 2-1 tandis que l’Haryana battait le Jharkhand 5-2 en demi-finale.

Lire tout le Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici