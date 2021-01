Raphael Veiga célèbre après le vainqueur tardif de Palmeiras contre Santos lors de la finale de la Copa Libertadores de samedi. RICARDO MORAES / POOL / AFP via Getty Images

Pour la deuxième année consécutive, une équipe brésilienne avec un entraîneur portugais a remporté la Copa Libertadores d’Amérique du Sud. Pour la deuxième année consécutive, il y a eu un drame tardif extraordinaire. Mais le neutre n’a peut-être pas tout à fait la même affection pour les Palmeiras d’Abel Ferreira que pour le Flamengo de Jorge Jesus, qui a remporté le titre 2019.

Une grande partie de cela a à voir avec les conditions. Depuis que le football a repris au Brésil après l’arrêt du coronavirus, le calendrier a été punissant. Samedi, les Palmeiras disputaient leur 55e match depuis la reprise du football fin juillet. Et les récents, dont cette finale contre son compatriote brésilien Santos, se sont déroulés dans une chaleur estivale intense.

Une heure de coup d’envoi de 17 heures dans l’après-midi a beaucoup contribué à garantir que le jeu serait prudent. La chaleur à Rio de Janeiro était infernale et le stade Maracana est particulièrement chaud depuis qu’il a été reconstruit pour la Coupe du monde 2014, avec le toit prolongé garantissant que les températures restent élevées.

Santos a fait le pas évident dans les conditions. Préoccupés par la contre-attaque des Palmeiras, ils ont joué un homme supplémentaire au milieu de terrain, faisant entrer Sandry pour Lucas Braga: ils savaient qu’ils avaient un long après-midi devant eux.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Rapport de match: Palmeiras marque tard pour battre Santos en finale de la Copa

Fidèles à leur style, les Palmeiras étaient peu susceptibles de prendre des risques. Ils attendraient leur heure et attendaient leur moment, convaincus que leur équipe plus profonde leur offrait plus d’options sur le banc. Palmeiras serait plutôt heureux que le match se prolonge. Santos devait se garder d’être trop impatient et de tomber dans leur piège.

Le problème était que Santos était incapable de troubler la défense de Palmeiras. L’ailier droit Star Marinho était contenu: il est tout pied gauche, alors Palmeiras s’est assuré qu’il ne pouvait pas couper à l’intérieur. Sur l’autre flanc, Yeferson Soteldo a été une déception, semblant manquer de confiance pour affronter son adversaire dans les rares occasions où il a été laissé un contre un. Le jeune avant-centre Kaio Jorge a répliqué avec férocité, mais a eu du mal à lier le jeu. Leur plus grande menace provenait des incursions offensives occasionnelles de l’arrière gauche Felipe Jonatan.

Palmeiras, quant à lui, avait l’air de l’équipe la plus dangereuse, soit sur coup de pied arrêté, soit sur des pauses rapides de l’ailier Rony. Mais leur principale priorité était l’endiguement, et l’avant-centre Luiz Adriano a été laissé isolé.

Dans les 20 dernières minutes, l’entraîneur de Santos Cuca a fait son geste. Sur vint Braga, leur donnant quatre joueurs à l’avant et libérant Marinho de l’errance. Réalisant que le jeu était devenu plus ouvert, Palmeiras a présenté Breno Lopes, un autre attaquant rapide.

Il semblait que le changement de Santos avait le plus grand impact. Du coup leur jeu retrouve une nouvelle fluidité. Ils ont failli prendre les devants lorsqu’un tir de Diego Pituca a été repoussé par le gardien Weverton, et Jonatan a frappé juste à côté du rebond.

Deux choses ont alors changé la dynamique. Kaio s’est blessé lors d’un coup de pied au-dessus de la tête. Avec peu d’options sur le banc, Cuca l’a remplacé par un défenseur et a également remplacé à contrecœur le Jonatan blessé. Cela a mis un terme à l’élan offensif des Santos.

Palmeiras a soulevé la Copa Libertadores pour la deuxième fois de son histoire samedi. Silvia Izquierdo – Piscine / Getty Images

Il semblait que le match se dirigeait vers la prolongation, mais Cuca s’est ensuite impliqué dans une dispute sur la ligne de touche avec l’arrière droit de Palmeiras, Marcos Rocha. Les deux hommes étaient ensemble à l’Atletico Mineiro lorsqu’ils ont remporté le Libertadores 2013, mais ils se disputaient maintenant sur la ligne de touche après que Cuca ait attrapé le ballon puis le repoussé pour tenter d’empêcher un redémarrage rapide. L’arbitre a renvoyé Cuca, et les esprits ont été effilochés alors que les joueurs sont devenus impliqués dans un sort de bousculade.

Le résultat fut que Santos s’éteignit et perdit sa concentration au moment crucial. Rony a eu trop d’espace sur la droite pour se plier dans un superbe centre au deuxième poteau, où Breno a grimpé au-dessus de Para pour guider sa tête vers le but et dans le coin. C’était la 10e minute du temps d’arrêt, et il n’y avait pas de retour pour Santos.

Le drame tardif avait jeté un héros improbable. Si l’adolescent très apprécié Gabriel Veron avait été en forme, Breno n’aurait presque certainement pas été amené. Au lieu de cela, c’est lui qui a permis à Palmeiras de célébrer à la manière de 1999 – la seule année précédente où ils ont obtenu le titre.

Les célébrations devront cependant être de courte durée. Les fans de Palmeiras sont souvent taquinés sur leur absence de titre de club mondial. Tous leurs rivaux locaux en ont un, maintenant c’est leur tour. Ils se dirigent vers le Moyen-Orient pour la Coupe du monde des clubs, où ils seront en action dimanche prochain en demi-finale contre les vainqueurs des Tigres du Mexique et Ulsan Hyundai de Corée du Sud. Palmeiras rêvera contre une finale contre le champion d’Europe du Bayern Munich, sachant qu’à leur retour ils affronteront une finale à deux jambes de la Coupe du Brésil contre Gremio.

Dans un calendrier aussi chargé, il n’est guère surprenant que le Libertadores ait été remporté par une équipe avec une approche pragmatique et sans risque.