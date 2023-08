Praggnanandhaa vs Carlsen, finale de la Coupe du monde d’échecs 2023 EN DIRECT : tie-breaks pour décider du champion aujourd’hui

En savoir plus

tirage au sort après 30 coups dans une fin de Bishop égale.

Praggnanandhaa était en avance dans le temps au début de la compétition, mais n’a pas pu conserver l’avantage. Lui-même est tombé dans les délais à la fin du concours.

Le premier match de mardi s’est terminé sur un score nul après plus de quatre heures de jeu et plus de 70 mouvements, à la suite de quoi Carlsen s’est dit un peu mal en point.

S’exprimant après le match, Praggnanandhaa a déclaré : « Je ne pensais pas vraiment qu’il ferait une nulle rapide aujourd’hui, mais j’ai réalisé lorsqu’il a choisi cette ligne qu’il voulait faire une nulle ; Cela me convenait également.

« Je me sens aussi épuisé, comme je l’ai dit lors des entretiens précédents. Maintenant, je peux tout donner demain et me détendre après ça.

À la question de savoir s’il s’était rendu compte que Carlsen n’était pas en forme lors du premier match, le joueur indien a répondu : « Ouais. J’avais l’impression qu’il n’avait pas beaucoup d’énergie. J’espère qu’il récupérera demain.

Lorsqu’on lui a demandé s’il suggérerait aux organisateurs de la Coupe du monde à l’avenir un jour de repos supplémentaire avant la finale, il a répondu : « Oui, si c’est là. Ce serait bien. »

À propos de l’attention médiatique qu’il recevait, la star indienne a déclaré : « Je m’y habitue définitivement. Cela fait du bien de voir autant de gens suivre les échecs. Les échecs deviennent définitivement populaires, donc je suis très heureux.

Praggnanandhaa, 18 ans, a connu un parcours incroyable dans le tournoi, ayant déjà battu le n°2 mondial Hikaru Nakamura et le n°3 mondial Fabiano Caruana pour fixer un rendez-vous final contre le grand maître norvégien.

Les résultats du tournoi en cours ont également aidé Praggnanandhaa à se qualifier pour le tournoi Candidats 2024, qui se tiendra au Canada.

Praggnanandhaa est ainsi devenu le troisième plus jeune joueur après les légendaires Bobby Fischer et Carlsen à se qualifier pour le tournoi des Candidats.

Après le match, Carlsen a déclaré : « Praggnanandhaa a déjà joué beaucoup de tie-breaks contre des joueurs très forts… Je sais qu’il est très fort. Si j’ai un peu d’énergie, si je passe une bonne journée, j’aurai évidemment de bonnes chances.

« Je suis très reconnaissant envers les organisateurs, la FIDE et les médecins et infirmières, qui m’ont bien soigné. Aujourd’hui, je me sens un peu mieux mais je n’ai toujours pas l’impression d’avoir l’énergie nécessaire pour un combat complet, alors j’ai pensé : prenons encore un jour de repos.

« J’espère que j’aurai plus de force demain », a ajouté le n°1 mondial norvégien.

Les deux parties de tie-break en format rapide se joueront avec un contrôle horaire de 25 minutes pour chaque joueur plus un incrément de 10 secondes par coup, à partir du coup 1.

Si ces deux parties ne parviennent pas non plus à désigner un vainqueur, deux autres parties avec un contrôle du temps de 5 minutes pour chaque joueur seront jouées. Il y aura un incrément de 3 secondes par coup, à partir du coup 1.

Praggnanandhaa n’est que le deuxième Indien après le légendaire Viswanathan Anand à atteindre la finale de la Coupe du monde.

Publiant sur la plateforme de médias sociaux X (anciennement Twitter) pendant le match, l’ancien champion du monde Anand a écrit : « Wow, je ne m’attendais pas à cette ouverture ! Magnus répète-t-il sa stratégie du jeu 12 de 2016 et vise-t-il un tie-break ?

« Si c’est le cas, Magnus a passé la journée à penser au tie-break tandis que Prag ne peut commencer à le faire qu’après le match. »