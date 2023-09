Praggnanandhaa reçoit un accueil chaleureux à l’aéroport de Chennai après les exploits de la Coupe du Monde FIDE

Le génie des échecs Praggnanandha est arrivé hier à l’aéroport de Chennai après avoir décroché l’argent en finale de la Coupe du monde FIDE. Des adolescents, des élèves, le public et le département des sports du Tamil Nadu se sont réunis pour lui réserver un accueil de héros. Dès qu’il est sorti de l’entrée, fans et amis ont fait pleuvoir des pétales de roses, des châles et des guirlandes. Des salutations pour Pragg ont également été entendues à l’aéroport, ce bruit brisant le silence habituel de l’aéroport.

Les danseurs folkloriques traditionnels tamouls ont également accueilli le héros des échecs dans leur style de danse. Il a été reconduit chez lui dans la voiture découverte où les gens dans les rues ont agité la main et ont salué sa victoire. Il a ensuite été escorté par un groupe de batteurs (Chenda melam) et de musiciens près de chez lui.

« Poorna Kumba Mariyathai », une tradition selon laquelle les prêtres donnent l’eau bénite prise au temple, lui fut présentée.

Le médaillé a déclaré : « Décrocher l’argent était également une tâche difficile et j’en suis heureux. »

La médaille d’argent obtenue lors de l’événement a également assuré au Grand Maître une place dans l’épreuve des Candidats l’année prochaine, où huit joueurs se battront pour avoir une chance d’affronter l’actuel détenteur du championnat du monde Ding Liren en 2024.

Même s’il est imprégné d’adulation à son arrivée dans le pays, le jeune n’a pas beaucoup de temps pour le célébrer puisqu’il se rend maintenant à Calcutta pour le camp des Jeux asiatiques dirigé par le directeur général Boris Gelfand avant de participer au tournoi Tata Steel Chess India. la semaine prochaine.

L’adolescent a réalisé un parcours phénoménal lors du tournoi très convoité organisé récemment à Bakou, en Azerbaïdjan, alors qu’il a pris le dessus sur les n°2 et n°3 mondiaux Hikarau Nakamura et Fabiano Caruana en route vers la finale où il a perdu contre le n°2 mondial. .1 Magnus Carlsen sur un bris d’égalité.

Prag a obtenu un match nul lors du match d’ouverture de la finale de la Coupe du Monde FIDE en jouant avec les blancs, et le deuxième match dans lequel il a joué avec les pièces noires s’est également terminé par un match nul, poussant ainsi le jeu à se décider sur un bris d’égalité, ce qui le directeur général norvégien a finalement gagné et remporté la couronne.