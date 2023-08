Praggnanandhaa contre Magnus Carlsen, finale du Championnat du monde d’échecs : en quoi un bris d’égalité est-il différent du jeu classique

Les deux matchs classiques de la finale de la Coupe du monde d’échecs FIDE 2023 entre le prodige indien R Praggnanandhaa et le quintuple champion du monde Magnus Carlsen n’ont pas réussi à produire de vainqueur.

Le match d’ouverture, disputé mardi, a duré plus de quatre heures et 35 coups plus tard, les deux joueurs se sont serré la main, se contentant d’un match nul.

La deuxième partie, disputée mercredi, n’a duré qu’une heure et demie, les deux concurrents acceptant un match nul après 30 coups.

Par conséquent, conformément au règlement du tournoi, le vainqueur sera désormais départagé aujourd’hui par tie-break.

Alors, en quoi le tie-break est-il différent du format classique ?

Format classique : Les joueurs disposent de 90 minutes chacun pour les 40 premiers mouvements et 30 minutes sont ajoutées par la suite. Un incrément de 30 secondes est accordé à chaque joueur par coup dès le coup 1.

En quoi un tie-break est-il différent ?

Si les deux jeux classiques ne parviennent pas à produire un gagnant, le résultat est décidé par deux tie-breaks dans lesquels les joueurs ont moins de temps pour réfléchir à leurs mouvements.

Conformément au règlement de la FIDE, voici comment fonctionnent les tie-breaks : –