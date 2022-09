Praggnanandhaa contre Magnus Carlsen alignés à nouveau dans la Julius Baer Generation Cup

L’Indien Rameshbabu Praggnanandhaa affrontera le champion du monde Magnus Carlsen lors de la Julius Baer Generation Cup, la prochaine édition du Meltwater Champions Chess Tour, le premier circuit d’échecs au monde toute l’année, à partir de dimanche.

Julius Baer Generation Cup est un nouveau tournoi révolutionnaire ce mois-ci axé sur le choc des âges alors qu’il oppose des joueurs de groupes d’âge – de 15 à 50 ans et plus.

La Julius Baer Generation Cup marque un retour approprié aux événements Julius Baer pour Pragg, le jeune de 17 ans de Chennai.

Pragg a remporté le Julius Baer Challengers Chess Tour 2021 et s’est qualifié pour le Meltwater Champions Chess Tour, où il a immédiatement fait la une des journaux en février avec une victoire mémorable sur le champion du monde d’échecs Carlsen.

La Julius Baer Generation Cup de huit jours, la septième étape de la tournée de 1,6 million de dollars qui se déroulera du 18 au 25 septembre, mettra en vedette 16 joueurs de classe mondiale couvrant tous les âges.

Ainsi, outre Praggnanandhaa, 17 ans, l’événement comprend également l’Américain Hans Niemann, 19 ans. A 15 ans, Christopher Yoo est le plus jeune de la compétition. Avec Pragg et Niemann, Yoo est rejoint par Vincent Keymer et Arjun Erigaisi dans une cohorte d’adolescents talentueux.

Aussi dans le 16 joueurs La formation comprend deux légendes des échecs, Boris Gelfand, six fois candidat aux championnats du monde, et Vasyl Ivanchuk, ancien champion du monde rapide ukrainien de 53 ans.

Le directeur de la tournée, Arne Horvei, a déclaré : “Avec Julius Baer, nous sommes ravis de présenter la septième étape du Meltwater Champions Chess Tour.

“Le Tour se réchauffe alors que nous entrons dans les trois derniers événements. Nous avons la perspective passionnante de Carlsen contre Pragg et tous les joueurs se battront pour des places dans le troisième et dernier Major en novembre. »

Comme d’habitude, les éliminatoires de 16 joueurs all-play-all comprendront un mini-match de deux matchs joués chacun sur un contrôle de temps de 15 minutes plus 10 secondes par incrément de mouvement.

Les huit premiers se qualifieront pour les huitièmes de finale avec les quarts de finale et les demi-finales comprenant des matchs de 4 matchs. En cas d’égalité, chaque match sera départagé par une éliminatoire de cinq parties de trois minutes chacune suivie d’un Armageddon si nécessaire.

La finale comprendra deux matchs de 4 parties suivis d’une éliminatoire si nécessaire .

