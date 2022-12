Praggnanandhaa affronte Pranav dans le championnat Julius Baer Challengers

Pranav Venkatesh, le vainqueur du Challengers Chess Tour 2022, affronte Rameshbabu Praggnanandhaa, le vainqueur de l’événement de l’année dernière, lors du premier championnat Julius Baer Challengers à Tel Aviv la semaine prochaine, dans ce qui est le point culminant de la chasse d’un an pour le meilleur nouveau talent aux échecs.

Dans un match organisé par la banque privée suisse Julius Baer, ​​les deux sensations adolescentes se rencontreront dans une rencontre de trois jours avec une bourse de 10 000 USD.

L’événement de match au meilleur des quatre, joué sur des contrôles de temps rapides et éclairs, se déroule du 11 au 13 décembre et sera suivi avec attention par les fans d’échecs.

Pranav, du Tamil Nadu, et Pragg, de Chennai, sont deux des talents les plus brillants de l’Inde âgés d’un an à peine. Pranav a 16 ans, tandis que Pragg a 17 ans. Mais les deux joueurs ont mis le feu au monde des échecs en 2022.

Pranav a commencé l’année en tant que maître international, mais est devenu le 75e directeur général de l’Inde le 7 août avant de remporter une victoire choc au Magnus Academy Challenge.

Pranav a ensuite battu son compatriote prodige indien Raunak Sadhwani lors de la grande finale du Challengers Chess Tour. Ce faisant, il a réservé un billet pour le Meltwater Champions Chess Tour de la saison prochaine pour affronter l’élite des échecs mondiaux.

Pendant ce temps, Pragg a utilisé sa victoire dans le Challengers Chess Tour 2021 pour aller vers des choses plus grandes et meilleures.

Pragg a connu une première saison complète fulgurante dans l’événement Meltwater en battant le champion du monde Magnus Carlsen à trois reprises en route vers une troisième place au classement général. Pragg a également été finaliste dans deux tournois, les Chessable Masters et la FTX Crypto Cup.

Au total, il a remporté 129 000 USD en prix – c’est le genre d’opportunité qui attend maintenant Pranav l’année prochaine.

Prag débutera le Julius Baer Challengers Championship en tant que grand favori. Mais Pranav a déjà montré qu’il pouvait battre les meilleurs adversaires, battant Andrey Esipenko entre autres sur son chemin vers le titre des Challengers.

