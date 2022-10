Pragathi Gowda maintient les espoirs indiens en vie après s’être qualifié pour l’étape 3

Pragathi Gowda, de Bengaluru, a maintenu les espoirs indiens lors de la finale FIA ​​Rally Star Asia-Pacific en se qualifiant pour l’étape 3 de la compétition sur le circuit international de Madras, ici mardi.

L’Australien Jaidyn Gluskie a été le plus rapide du classement général avec un meilleur tour en 01 min, 34,08 s sur un parcours de 1 300 mètres.

Pragathi, 25 ans, qui a réalisé un meilleur tour en 01: 41.96, faisait partie des 12 qualifiés pour le tour final qui se déroulera mercredi lorsque le champion d’Asie-Pacifique sera décidé.

A LIRE AUSSI : BWF Classement mondial : Lakshya Sen atteint la huitième position, son meilleur en carrière, en simple messieurs

« Je suis extrêmement heureux de me qualifier pour l’étape 3 de demain. Les conditions dans l’après-midi où j’ai piloté étaient bien meilleures que le matin et j’ai pu bien performer. Hier, c’était ma première expérience au volant d’une Cross Car, mais maintenant, je suis un peu plus à l’aise avec et heureux d’avoir l’opportunité de participer à cette compétition », a déclaré Pragathi.

Auparavant, six autres Indiens – Harkrishan Wadia, Arnav Pratap Singh, Tarushi Vikram, Vedant Jouhari, Jasmehar Jubbal et Jeremy Miller – avaient été assommés. Du lot, Wadia, l’Indien le plus rapide lundi, n’a clairement pas eu de chance de manquer la qualification pour l’étape 3 car il a écopé d’une pénalité de deux secondes pour avoir renversé quelques cônes marqueurs lors de son deuxième tour chronométré, ce qui l’a placé troisième dans le groupe, juste une seconde derrière Eshan Pieris du Sri Lanka, ont informé les organisateurs dans un communiqué mardi.

« Dans le premier tour chronométré, le rapport est passé au point mort et j’ai perdu du temps. Lors de ma deuxième sortie, je pense avoir renversé quelques cônes marqueurs. Mais dans l’ensemble, c’était une bonne expérience », a déclaré un Harkrishan déçu.

Comme dans le cas de Wadia, on attendait beaucoup d’Arnav Pratap Singh qui s’était bien comporté lors de l’étape 1 lundi, mais quelques erreurs de conduite lors des courses chronométrées de mardi ont coûté cher au pilote de Delhi.

Les 25 concurrents de l’étape 2 mardi ont été divisés en cinq groupes de cinq chacun. Les deux plus rapides de chaque groupe se sont qualifiés pour l’étape 3. Ils ont été rejoints par deux autres qui ont dominé une version modifiée du jeu WRC 9 de Nacon dans le Digital Challenge, ouvert aux pilotes éliminés après l’étape 2.

Les conditions, suite à la pluie de la nuit, étaient délicates. La neige fondue a rattrapé de nombreux conducteurs, en particulier ceux qui commençaient la commande. La boue projetée par les premières voitures rendait le terrain, qui était un mélange de goudron et de terre, glissant, mettant l’accent sur le contrôle de la voiture. Le terrain s’est considérablement amélioré plus tard dans la journée sous un soleil radieux et les pilotes ont pu réaliser des temps plus rapides.

Les vainqueurs de la région Asie-Pacifique seront annoncés mercredi après que tous les pilotes aient été interviewés par le Jury de quatre membres composé du Directeur du Rallye FIA ​​Andrew Wheatley (Président), Pernilla Solberg, Maciej Woda et Guy Botterill (Conseiller pilote).

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici