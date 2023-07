Praful Patel, qui était au serment d’Ajit Pawar, dit "Sharad Pawar Notre chef"

Après une journée pleine de moments de déjà-vu dans la politique du Maharashtra avec la révolte du chef du Parti du Congrès Nationaliste Ajit Pawar posant une énigme – qui est le « vrai » NCP ? – le président en exercice du parti, Praful Patel, a déclaré : « Nous sommes un seul parti et Sharad Pawar est notre chef ».

Praful Patel faisait partie des dirigeants du NCP qui ont accompagné Ajit Pawar lorsqu’il a dirigé une scission verticale dans son parti pour devenir le vice-ministre en chef. Son changement soudain s’est traduit par des scènes surprenantes au Maharashtra Raj Bhavan où lui, avec huit autres personnes, a prêté serment de rejoindre le gouvernement d’Eknath Shinde. M. Patel était présent au Raj Bhavan lors du déménagement choc de M. Pawar.

« Personne n’a fait défection ou rompu avec le parti. Parfois, il y a des différences au sein du parti et cela se résout. Vous attendez encore quelques jours et vous verrez ce que je veux dire », a déclaré M. Patel à NDTV dans un communiqué qui a soulevé plus de questions. que des réponses.

Les dirigeants du NCP qui ont prêté serment aujourd’hui sont Chhagan Bhujbal, Dilip Walse Patil, Hasan Mushrif, Dhananjay Munde, Aditi Tatkare, Dharmarao Atram, Anil Patil et Sanjay Bansode.

Après la cérémonie de prestation de serment, le nouveau vice-ministre en chef a insisté sur le fait qu’il avait le soutien de « l’ensemble du PCN », pour être repoussé par son oncle Sharad Pawar peu de temps après. « Sharad Pawar » a été la réponse de l’homme de 83 ans lorsqu’il a été interrogé par des journalistes qui seraient désormais le visage du parti.

Praful Patel a également affirmé que la décision avait été prise « après une consultation plus large avec les députés du parti et les dirigeants du parti ».

Plus tôt dans la journée, Sharad Pawar a déclaré qu’il n’était en colère contre personne, sauf Praful Patel et Sunil Tatkare, pour avoir pris un « mauvais chemin ».

« Je ne suis en colère contre personne sauf Praful Patel et Tatkare. Je les avais nommés secrétaires généraux mais ils ont abandonné les directives du président du parti et ont pris le mauvais chemin. Ils n’ont pas le droit de rester à ce poste », a-t-il déclaré.

Son parti insiste sur le fait que les députés qui, selon Ajit Pawar, le soutiennent sont toujours avec Sharad Pawar.

M. Patel, connu pour être un proche collaborateur de Sharad Pawar, a été élevé au poste de président en exercice du NCP avec Supriya Sule lors du 24e jour de la fondation du parti le mois dernier.

M. Tatkare, dont la fille Aditi a prêté serment en tant que ministre, a été nommé secrétaire général national du NCP.

Dans une rediffusion de 2019, la révolte stupéfiante d’Ajit Pawar a fait de lui le deuxième adjoint d’Eknath Shinde, qui s’était également rebellé contre le chef du Shiv Sena indivis puis le ministre en chef Uddhav Thackeray. Le chef principal du BJP, Devendra Fadnavis, est l’autre vice-ministre en chef.

C’est pour la troisième fois en moins de quatre ans qu’Ajit Pawar assume le rôle de vice-ministre en chef sous trois ministres en chef – Devendra Fadnavis, M. Thackeray et M. Shinde.

En novembre 2019, après les scrutins de l’Assemblée et la scission entre le BJP et le Shiv Sena indivis, le gouvernement de Devendra Fadnavis et Ajit Pawar, qui ont prêté serment lors d’une cérémonie tôt le matin par le gouverneur Bhagat Singh Koshyari, n’a duré que 80 heures alors que la 63 -ans n’a pas été en mesure de provoquer une scission dans NCP.