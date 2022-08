Praful Patel ne dit aucun intérêt à occuper un poste dans l’AIFF, Baichung Bhutia et CoA favorise les réformes

L’ancien skipper indien Baichung Bhutia et le Comité des administrateurs (CoA) ont déclaré lundi à la Cour suprême que le processus de réforme de l’AIFF, l’organisme national de football, devrait être autorisé à se poursuivre malgré les menaces de la FIFA.

Le Centre a déclaré au tribunal supérieur que Bhutia est une légende du football comme Sachin Tendulkar ou Sunil Gavaskar est au cricket et qu’il envisage un rôle plus important pour lui en raison de sa contribution au football indien et le gouvernement lui demanderait ce qu’il vise. à l’AIFF (poste de président) peut ne pas convenir à sa stature.

Bhutia, qui a déplacé le tribunal supérieur en disant que le projet de constitution de la Fédération indienne de football (AIFF) préparé par la CoA devrait être adopté, a déclaré que bien qu’il ait joué plus de 100 matchs pour l’Inde sur une période de 10 ans dans la situation actuelle qui prévaut dans l’instance nationale du football, ne sait pas s’il pourra entrer dans l’administration du football dans ce pays.

Le tribunal de grande instance a également demandé qu’un rapport intermédiaire et final de l’audit médico-légal de l’AIFF, qui aurait indiqué un siphonnage et un détournement de fonds à plus grande échelle par le comité de gestion dirigé par Praful Patel, soit soumis au ministère de la Jeunesse et des Sports et dirigé oralement. qu’il procède en vertu de la loi.

Un banc de juges DY Chandrachud et AS Bopanna a demandé au solliciteur général Tushar Mehta, apparaissant pour le Centre, d’examiner la proposition de considérer Bhutia pour un poste approprié selon sa stature dans l’administration du football.

L’avocat Raghenth Basant, représentant Bhutia, a déclaré que sa seule préoccupation était de supprimer l’intérêt acquis qui prévaut dans l’administration du football du pays.

“J’ai été capitaine de l’Inde dans le football et j’ai disputé 107 matchs sur une période de dix ans. Je suis peut-être un joueur légendaire mais je n’ai absolument aucune chance d’entrer dans son administration si le processus de réforme actuel n’est pas autorisé à se poursuivre », a déclaré Basant.

Il a déclaré que le tribunal devait diriger la mise en œuvre de son projet de constitution malgré les objections et les réformes de la FIFA étant dans l’intérêt général du jeu.

Le banc lui a demandé ce qui se passerait si le tribunal affirmait son autorité et sacrifiait la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans.

Basant a déclaré qu’il y a quatre ans, l’Inde avait accueilli la Coupe du monde masculine des moins de 17 ans, mais ce qui s’était passé, l’Inde était toujours classée 104e au monde dans le match.

“Même si vous demandez à un petit enfant, il vous dira qu’il n’y a aucune chance que l’Inde se qualifie pour la Coupe du Monde de la FIFA. Je préférerais sacrifier la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans et opter pour des réformes et viser la Coupe du monde principale », a-t-il déclaré.

L’avocat principal Gopal Sankaranarayanan, apparaissant pour le CoA, a précisé que le comité n’avait aucune intention de «s’accrocher» à la gestion de l’AIFF et que c’était le mandat du tribunal qu’il suivait.

Il a soulevé des objections au ton et à la teneur des lettres de la FIFA et a déclaré que cela revenait à saper l’autorité du tribunal et en appelant à l’ingérence d’un tiers.

Sankaranarayanan a déclaré que des réformes sont nécessaires pour l’administration du football et a informé le tribunal que la CoA a engagé au cours de cette période une agence privée pour un audit médico-légal et qu’elle a remis son rapport intermédiaire, qui montre des détournements de fonds à grande échelle et le siphonnage de fonds par le précédent. la gestion.

Il a dit que la pétition pour outrage est en cours et qu’ils voulaient que les personnes ne soient pas autorisées à participer au processus électoral de l’AIFF.

Le banc a demandé à Sankaranarayanan d’être l’amicus curiae dans cette affaire et a déclaré qu’il pouvait soumettre une copie de l’audit médico-légal au tribunal et l’autre au ministère de la jeunesse et des sports.

Mehta a déclaré que si le tribunal l’ordonne, le ministère des Sports est prêt à examiner le rapport conformément à la procédure prévue par la loi.

L’avocat principal Rahul Mehra, qui est le requérant initial devant la Haute Cour de Delhi, a déclaré que la dissolution du CoA pourrait avoir un impact sur d’autres organismes sportifs où de tels comités ont été formés par ordonnance du tribunal, car cela deviendrait un précédent.

L’avocat principal Kapil Sibal, représentant l’ancien président de l’AIFF Praful Patel, a déclaré qu’il n’avait absolument aucun intérêt à occuper un poste dans l’instance nationale de football et qu’il voulait seulement que la Coupe du monde se tienne ici et pour cela, il approuve ce que Mehta a soumis.

« Je ne veux aucun poste à l’AIFF. J’ai amené la coupe du monde dans le pays et je veux qu’elle ait lieu », a déclaré Sibal.

Mehra a déclaré que Patel avait également suspendu l’AIFF.

Le banc a demandé à Sibal si Patel se retirerait également de la FIFA, auquel il a dit qu’il avait été élu membre de la fédération internationale de football.

Sankaranaryanan a déclaré qu’il avait été élu à la FIFA en raison de sa position au sein de l’AIFF et maintenant qu’il n’est plus dans l’AIFF, il aurait également dû démissionner du conseil de la FIFA.

Sibal a répondu qu’il était un membre élu de la FIFA, et non un membre nommé.

