"Praful Patel a eu de la chance, est devenu député sans opposition dans les sondages": Sharad Pawar

Le chef du NCP, Sharad Pawar, a ciblé lundi Praful Patel, qui a été limogé du parti pour s’être rangé du côté d’Ajit Pawar, affirmant qu’il avait eu de la chance contrairement à d’autres, car il avait l’habitude d’être élu au Parlement sans faire face à aucune élection simplement en remplissant le formulaire.

Après qu’Ajit Pawar ait prêté serment en tant que vice-ministre en chef dimanche, l’aîné de Pawar avait pointé du doigt Patel et le député Sunil Tatkare pour avoir « abandonné » les directives du président du parti et pris une « mauvaise voie ».

Lundi, Sharad Pawar a limogé Patel, le président en exercice du NCP, et le secrétaire général Tatkare pour s’être livrés à des « activités anti-parti ».

S’adressant à une conférence de presse ici avant d’annoncer la décision de limoger Patel et Tatkare, Pawar a déclaré: « Tous nos députés et députés (montrant certains d’entre eux qui le flanquent) ont fait beaucoup de travail pour se faire élire. Ils vont parmi les gens et travaillent mais Praful (Patel) est un collègue chanceux qui, rien qu’en remplissant le formulaire, devient député.

« Ces personnes (députés) n’ont pas à aller voter pour l’élire (Patel). Il est élu sans opposition et aucune dépense liée aux élections n’est encourue ».

Patel est « chanceux » car il a la possibilité de devenir facilement membre du Parlement, a ajouté Pawar.

Lorsqu’on lui a demandé si Patel avait exprimé son souhait de le rencontrer mais qu’il était resté fidèle à sa position, Pawar a déclaré que Patel avait le droit de prendre n’importe quelle position. « S’il veut offrir des conseils, nous allons simplement écouter et laisser tomber », a-t-il ajouté.

Pawar a également affirmé qu’il était la dernière autorité du NCP et avait fixé certaines responsabilités pour Patel.

« S’il (Patel) fait quelque chose de contraire à ces responsabilités en brisant la ligne du parti, il n’a pas le droit de rester dans cette position », a-t-il ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était peiné de voir que les dirigeants qu’il avait formés l’abandonnaient, Pawar a répondu par la négative.

« Pas du tout. Mon expérience me dit que chaque fois qu’une telle situation se présente, la décision finale est prise par le peuple et les électeurs ordinaires lors des élections. J’ai confiance en eux », a-t-il déclaré.

Parlant de sa tournée dans tout l’État, qu’il a lancée depuis la ville de Karad, dans l’ouest du Maharashtra, le patriarche du NCP a déclaré qu’il voulait rassurer les jeunes cadres du NCP de ne pas se sentir bouleversés par les événements actuels au sein du parti.

« Au cours de mon voyage de Pune à Satara, j’ai vu un grand nombre de militants du parti, en particulier des jeunes, m’attendre et m’apporter leur soutien », a-t-il déclaré.

Interrogé sur la déclaration d’Ajit Pawar selon laquelle si « NCP peut aller avec Shiv Sena, il peut aussi aller avec BJP », Pawar a déclaré que de tels développements ne sont pas sans précédent en politique.

« Après l’urgence, la seule personne dans le pays qui a soutenu l’urgence était Balasaheb Thackeray. Lors des élections suivantes, le Shiv Sena n’a présenté aucun candidat contre le Congrès », a déclaré Pawar.

« Les dirigeants qui ont prêté serment hier faisaient également partie de l’ancien gouvernement MVA. Mais cette fois (quand ils ont prêté serment en 2019), ils n’avaient pas l’air inquiets, il n’est donc pas nécessaire d’accorder de l’importance à ce qu’ils disent, » il ajouta.

Lorsqu’on lui a demandé si l’enquête menée par la Direction de l’application de la loi avait incité certains dirigeants du NCP à rejoindre le gouvernement BJP-Shiv Sena, Pawar a déclaré qu’il n’avait aucune information à ce sujet.

« J’ai seulement entendu ce que le Premier ministre Narendra Modi avait dit récemment à propos de la corruption au sein du NCP. Modi a parlé de la Maharashtra State Cooperative Bank (arnaque) et d’une prétendue arnaque à l’irrigation tout en parlant du NCP.

« Mais il n’a pas empêché nos principaux dirigeants de prêter serment. Cela montre que les allégations qu’il a portées étaient dénuées de faits. En un mot, les dirigeants du pays les ont déclarés (les dirigeants du NCP) innocents », a plaisanté Pawar.

Il a rappelé comment les députés l’avaient quitté dans les années 1980, mais il a reconstruit l’organisation avec le soutien des gens.

Interrogé sur le tweet du député du NCP Amol Kolhe, le chef du NCP a déclaré qu’Ajit Pawar n’était pas non plus quelqu’un d’étranger.

Un jour plus tôt, Kolhe a été vu avec Ajit Pawar au Raj Bhavan à Mumbai, mais lundi, il a déclaré son allégeance à Sharad Pawar.

« Ma fille (Supriya Sule) y était également allée trois fois (lors de la réunion convoquée plus tôt dimanche par Ajit Pawar). Il n’y a rien de mal », a ajouté Pawar.

Il a déclaré que la décision de disqualification de neuf députés qui ont rejoint le gouvernement Shiv Sena-BJP sera prise par le président de l’État du NCP, Jayant Patil.

« La décision de Patil sera soutenue », a-t-il ajouté.

Pawar a déclaré que plusieurs députés (de son parti) l’avaient appelé en raison de l’évolution de dimanche.

« Ils déclareront leur position au bon moment », a-t-il ajouté.

Le président de l’assemblée du Maharashtra, Rahul Narwekar, a tenu une réunion avec les vice-ministres en chef Devendra Fadnavis et Ajit Pawar au bungalow de Fadnavis à Mumbai.

Interrogé sur cette réunion, Pawar a déclaré que le poste de président est une institution liée par des règles, des règlements et un protocole.

« La personne qui la préside doit veiller à la dignité de cette institution », a-t-il ajouté.

