Praful Patel a “arrangé” une lettre de la FIFA menaçant d’interdire l’Inde, accuse un panel mandaté par la Cour suprême

Le comité des administrateurs (CoA) nommé par la Cour suprême de l’Inde a déposé mercredi une requête pour outrage devant le tribunal suprême contre l’ancien chef du football indien et dirigeant du NCP, Praful Patel.

La pétition accusait Patel d’avoir “implicitement” admis avoir “arrangé” une lettre de l’instance dirigeante du football mondial, la FIFA et de la Confédération asiatique de football (AFC), menaçant d’interdire l’Inde.

Dans la pétition, le CoA a également nommé sept autres administrateurs de football indiens ainsi que Patel pour ingérence présumée dans “l’administration de la justice et la désobéissance délibérée et flagrante” aux ordonnances de la Cour suprême.

Le CoA a demandé au tribunal d’interdire à Patel “d’occuper immédiatement des postes liés au football, y compris et sans s’y limiter, des postes à la FIFA et à l’AFC”, où il est respectivement membre du Conseil exécutif et vice-président.

Pétition pour cause d’outrage

Le CoA a déclaré dans sa pétition que la principale raison de la pétition est le rôle continu de Patel, qui a implicitement admis avoir organisé la lettre de la FIFA-AFC, et a organisé une réunion des 35 associations membres intervenantes le 6 août 2022. Le CoA a souligné que la réunion avait été organisée dans le but d’interférer avec les procédures de l’Hon’ble Court.

Selon une transcription de la réunion, qui fait partie de la pétition, a cité Patel disant : Mon sentiment est, s’il vous plaît, faites-moi confiance. Voyez, je ne peux dire qu’un certain nombre de choses, je ne peux pas tout dire mais je peux dire ceci, le but de cette lettre est aussi de vous aider.

D’autres membres de l’association d’État, selon la transcription, ont remercié Patel qui a ensuite suggéré de futures étapes aux responsables et a ajouté qu’il ne voulait pas que l’Inde soit suspendue. Patel n’a pas pu être joint pour commenter le contenu de la pétition.

S’adressant exclusivement à CNN News18, une source proche de Patel a déclaré: “Praful Patel n’a aucun rôle à jouer dans la décision actuelle. Après avoir envisagé son mandat de président, il n’a été ni impliqué ni les trois parties n’ont communiqué entre elles. ”

“Dans sa lettre à la FIFA, écrite en mai de cette année, il avait demandé à la FIFA de ne pas imposer de suspension à ce stade. Il avait également demandé à la FIFA et à l’AFC d’engager une conversation avec le Comité des administrateurs (CoA) », a ajouté la source.

La pétition intervient après que la FIFA et l’AFC, dans une lettre datée du 5 août, ont menacé de suspendre l’Inde du football international et de retirer les droits d’organisation de la Coupe du monde féminine U-17 2022. Les autorités de la FIFA et de l’AFC ont expliqué que cela était dû aux prétendus écarts par rapport à la feuille de route convenue pour organiser les élections de l’AIFF.

Cependant, lorsque l’AIFF n’a pas réussi à organiser des élections pour nommer un nouveau président dans les délais impartis, la Cour suprême avait nommé les trois membres de la CoA, comprenant l’ancien commissaire aux élections en chef SY Quraishi, l’ancien juge de la Cour suprême Anil Dave et l’ancien capitaine de football indien. Bhaskar Ganguly, pour s’occuper de l’AIFF tout en suspendant Patel de son rôle.

Le tribunal avait également ordonné que le comité élu soit un organe provisoire, qui se poursuivrait pendant une période de trois mois.

Cependant, lundi, craignant une interdiction de la FIFA, le gouvernement s’est adressé à la Cour suprême pour déposer une demande de révision, pointant le calendrier des élections et la structure des membres dans l’ordonnance du 3 août.

De l’autre côté, CoA a fait valoir qu’il est clair que le gouvernement est induit en erreur par les associations d’État, tout comme la FIFA-AFC qui ignore le rôle de duplicité joué par M. Patel.

Alors que les disputes se poursuivaient et qu’aucune décision ferme n’a été prise, la FIFA a adopté mardi une ordonnance de suspension de l’AIFF pour “influence indue de tiers” et a privé le pays du droit d’accueillir la Coupe du monde féminine des moins de 17 ans, prévue en octobre.

La cour suprême a demandé mardi une audience urgente à la Cour suprême. Un banc de juges DY Chandrachud et AS Bopanna a été informé par le solliciteur général Tushar Mehta, comparaissant pour le Centre, qu’un “développement important” a eu lieu et que la FIFA a envoyé une lettre suspendant l’Inde qui est dans le domaine public et doit être amené sur record.Le banc a déclaré à Mehta que l’affaire était inscrite pour mercredi et qu’il essaierait de l’aborder en premier lieu.

C’est la première fois que la Fédération indienne de football (AIFF) est interdite par la FIFA en 85 ans d’histoire.

