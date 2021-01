BEIJING: La marque de luxe italienne Prada a mis fin à toute coopération avec l’actrice chinoise Zheng Shuang, une semaine après l’avoir nommée ambassadrice de la marque, après avoir été plongée dans une controverse sur la maternité de substitution qui a captivé le public chinois.

Prada a fait cette annonce mardi soir, après avoir été vivement critiquée sur les réseaux sociaux chinois pour avoir coopéré avec Zheng, 30 ans, dont l’ancien partenaire Zhang Heng l’a accusée d’avoir tenté d’abandonner deux jeunes enfants que le couple avait par le biais d’une substitut.

C’est la dernière marque mondiale à succomber à la pression publique en Chine, où les clients se font de plus en plus entendre sur leurs attentes quant au comportement des entreprises et des célébrités, en particulier étrangères.

«Le groupe Prada a mis fin à toute coopération avec Mme Zheng Shuang», a déclaré la société sur son compte officiel Weibo, sans fournir plus de détails.

Prada n’a pas répondu aux questions de Reuters mercredi. Zheng et Zhang n’ont pas non plus répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

La Chine est devenue un marché de plus en plus important pour les marques de luxe pendant la pandémie mondiale et ses acheteurs devraient représenter environ la moitié de toutes les dépenses mondiales consacrées aux marques haut de gamme en 2020, contre 37% en 2019, selon McKinsey & Company.

Prada a déclaré que les ventes du groupe en Chine avaient bondi de 60% en juin et de 66% en juillet.

«Le coup porté à l’image de Prada est énorme», a déclaré Huang Shengming, professeur à l’Université de communication de Chine à Pékin. «Leur décision d’arrêter de travailler avec Zheng est un effort pour réduire leurs pertes et c’est la bonne décision.»

CONTRÔLE DE LA CHIRURGIE

La controverse a éclaté lundi après que l’ancien partenaire de Zheng, Zhang Heng, ait déclaré sur les réseaux sociaux que le couple s’était tourné vers une mère porteuse pour donner naissance à deux enfants aux États-Unis et avait publié des enregistrements vocaux d’une femme qui, selon lui, était Zheng déplorant que les enfants ne puissent pas être avortés. .

Zhang a déclaré qu’il était bloqué aux États-Unis parce qu’il devait s’occuper des deux enfants nés en 2019 et 2020.

Zheng est rapidement devenue la cible de critiques publiques, les utilisateurs de Weibo la qualifiant d ‘«irresponsable» et de «vicieuse». La controverse a été au cours des trois derniers jours l’une des principales tendances du site de type Twitter, avec 600 millions de vues et plus de 100 000 commentaires.

Des milliers d’utilisateurs ont également laissé des commentaires sur le compte Weibo de Prada pour questionner et ridiculiser la marque pour l’avoir embauchée.

Mardi, l’actrice a déclaré sur son compte Weibo qu’elle n’avait violé les lois ni en Chine ni aux États-Unis, mais n’a pas précisé si l’une des accusations était vraie.

«C’est une affaire très triste et privée pour moi», dit-elle.

La maternité de substitution est interdite en Chine, mais partir à l’étranger pour avoir des enfants de substitution dans des pays comme les États-Unis est de plus en plus une option pour certains couples chinois, en particulier les plus riches.

Les médias d’État chinois ont pesé sur la controverse sur Zheng. Changan Sword, un site de médias en ligne soutenu par la Commission centrale des affaires politiques et juridiques, l’a critiquée pour avoir profité de la loi et «corrompre l’éthique humaine».