ARCADIA, Californie — Un cheval qui devait participer à la Breeders’ Cup de ce week-end est décédé mardi à Santa Anita, et peu de temps après, Arcangelo, vainqueur des Belmont Stakes, a abandonné la Classique à 6 millions de dollars.

L’entraîneur Jena Antonucci a déclaré qu’elle avait manqué de temps pour essayer de résoudre un problème avec l’arrière-pied gauche d’Arcangelo. Le poulain ne s’était pas entraîné ces deux derniers jours après s’être fait retirer la chaussure de ce pied le week-end dernier.

“Il n’est pas complètement résolu et nous manquons de temps”, a-t-elle déclaré à TVG. “Comme nous l’avons dit dès le premier jour, le cheval sera toujours la priorité, quoi qu’il arrive.”

Arcangelo avait tiré au sort le poste n°1 et figurait à 7-2 sur la ligne du matin pour la Classique. Son scratch réduit le peloton à 11. Le vainqueur du Kentucky Derby, Mage, devait participer à la Classique mais n’est jamais arrivé à Santa Anita après avoir fait monter la fièvre le week-end dernier.

Practical Move revenait d’un galop matinal lorsqu’il a subi un événement cardiaque suspecté, selon un communiqué des responsables de la Breeders’ Cup. Son cavalier n’a pas été blessé.

Les vétérinaires du California Horse Racing Board, du 1/ST Racing et de la Breeders’ Cup se sont occupés du poulain de 3 ans.

Practical Move était le deuxième choix 3-1 pour le Dirt Mile d’un million de dollars samedi lors des 40e championnats du monde.

Il a remporté cinq victoires en huit départs en carrière et des gains de 923 200 $. Practical Move a remporté le San Felipe et le Santa Anita Derby sur sa piste à domicile avant qu’une fièvre ne l’oblige à rater le Kentucky Derby en mai. Il a ensuite pris six mois de congé et est revenu pour remporter une course le 6 octobre à Santa Anita.

Le poulain bai a été entraîné par Tim Yakteen.

Un autre concurrent de la Breeders’ Cup qui a été blessé vers la fin d’une séance d’entraînement samedi dernier à Santa Anita ne se remet pas aussi bien que son propriétaire l’avait espéré.

Geaux Rocket Ride a subi une intervention chirurgicale pour réparer une fracture condylienne déplacée dimanche. Il s’agit d’une microtraumatisme répétitif qui entraîne une fracture de l’os du canon au-dessus du boulet en raison des charges importantes transmises lors des entraînements à grande vitesse.

“Rocket a une réponse inattendue à l’opération et ne se rétablit pas comme nous l’espérions”, selon une publication sur les réseaux sociaux du propriétaire Pin Oak Stud. « Il ne semble pas souffrir et il mange. Notre garçon se bat toujours durement, alors nous continuerons à nous battre pour lui.

Le poulain a été transféré au Chino Valley Equine Medical Hospital pour une évaluation plus approfondie.

Geaux Rocket Ride avait été pré-inscrit pour participer à la Classique.

Le poulain de 3 ans a été blessé vers la fin d’un entraînement de sept stades, survenu un jour après le report d’un entraînement en raison de ce que l’entraîneur du Temple de la renommée, Richard Mandella, a qualifié de « pieds sensibles » à la suite d’avoir été re -chaussé jeudi dernier.

